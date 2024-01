Sondaggi politici/ FdI +10% sul Pd, Lega 8,5% superata da FI. Europee: 23 seggi Meloni, 17 a Schlein

I SONDAGGI POLITICI TECNÈ, LE INTENZIONI DI VOTO: FORZA ITALIA SUPERA LA LEGA, MELONI SOTTO IL 29%, PD DAVANTI AL M5S

Prosegue il periodo di “stallo” per i principali partiti italiani, con i sondaggi politici di questa primissima parte del 2024 che non vedono grandi “exploit” ma confermano il trend degli ultimi mesi: FdI con Meloni resta primo partito del Paese per forte distacco, con il Partito Democratico che prosegue nella difficile “rete” di allargamento consensi, scontrandosi costantemente con l’alleato-rivale interno del Movimento 5Stelle. Continua poi il braccio di ferro tra Lega e FI per il quarto posto a livello nazionale mentre tanto da Calenda quanto da Renzi il divorzio dal Terzo Polo non sembra raccogliere molto in termini di sondaggi politici.

Osservando le ultime intenzioni di voto raccolte da Tecné per Mediaset lo scorso 15 gennaio, l’unica vera “sorpresa” è il sorpasso di Forza Italia al Carroccio, o meglio, è una conferma secondo una parte di sondaggi nazionali (mentre per altri Salvini resta saldamente davanti all’amico e alleato Tajani). I sondaggi politici elettorali di queste prime settimane del 2024 vedono dunque Fratelli d’Italia calare lievemente al 28,8% rimanendo però nettamente davanti al Pd di Schlein, indietro al 19,3% e davanti di poco al M5s di Conte (16,2%). Forza Italia sale al 9,4% rimanendo davanti, seppur di poco, all’8,5% di Matteo Salvini: chiudono le intenzioni di voto Tecné tutti gli altri partiti comunque inferiori al 4% su scala nazionale, a cominciare da Azione di Carlo Calenda al 3,8%, proseguendo con Alleanza Verdi-Sinistra 3,4%, Italia Viva 3%, PiùEuropa 2,4%. Questa settimana l’astensione con i voti incerti degli intervistati Tecné salgono alla cifra considerevole del 44,7%.

SEGGI ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI PER L’ITALIA E L’UE

Rimanendo in ambito di intenzioni di voto, molto utili a proiettarci già verso il vero appuntamento politico-elettorale di questo 2024 – le Elezioni Europee (si dovrebbero votare in Italia sabato 8 e domenica 9 giugno, in attesa della conferma del Decreto Election Day dal prossimo CdM) sono gli ultimi sondaggi politici condotti da Europe Elects per Euractiv lo scorso 14 gennaio. Vengono infatti indicati come ad oggi sarebbero i seggi a Bruxelles secondo le prime stime elettorali di inizio 2024: tanto a livello nazionale e quanto con l’insieme dei partiti politici europei in corsa per le Elezioni Europee della prossima estate.

Ad oggi, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni (ECR) conquisterebbe ben 23 seggi al prossimo Parlamento Ue, seguita dai 17 del Partito Democratico di Schlein (S&D), mentre 14 sarebbero i seggi per il M5s di Conte (non affiliati a nessun movimento Ue). La Lega di Salvini (ID) conquisterebbe 8 parlamentari mentre FI con il Sudtiroler Volkspartei (PPE) andrebbero ad un 4+1 nei seggi del nuovo Parlamento: chiude Europa Verde (GREENS-EFA) con 3 seggi e Sinistra Italiana (LEFT) con 2. Osservando i seggi complessivi, ad oggi le proiezioni danno i Popolari a 178 seggi complessivi, seguiti dai 143 dei Socialisti, 93 invece i parlamentari di LePen e Salvini, 84 i ReNew Europe (Renzi e PiùEuropa), 80 i Conservatori di Meloni, 50 i Verdi mentre 49 seggi andrebbero a partiti ufficialmente ancora non iscritti, chiudendo con i 37 della Sinistra europea.











