Sondaggi politici/ FdI 27,5%, Pd-M5s sotto il 18%: Primarie, Bonaccini doppia Schlein

SONDAGGI POLITICI, LE INTENZIONI DI VOTO EMG: CALO FDI, PD E M5S RESISTONO

Secondo gli ultimi sondaggi politici realizzati da Emg Different per la Rai tra il 26 e il 30 gennaio, il calo di Fratelli d’Italia è ancora più consistente di quanto conteggiato dai sondaggi Swg per La7: il partito di Giorgia Meloni infatti cala fino al 27,5%, con un -0,3% in una settimana frutto delle prime difficoltà registrate dal Governo specie sul fronte benzina e gestione violenze anarchici (il caso Cospito). Va però ricordato come in termini di consenso puro, FdI resta comunque il primo partito per netto distacco nel Paese: i sondaggi politici Emg certificano infatti una distanza di 10 punti circa tra il movimento meloniano e le due principali opposizioni di Centrosinistra.

Donzelli-Pd, rissa Camera su Cospito/ Fontana “ok giurì d’onore”: cos'è, che succede

Il M5s di Conte sale ancora e si ferma al 17,9% mentre il Pd risale la china con il 17,7%, quasi pareggiando i rivali-alleati dei 5Stelle: cala di poco invece la Lega di Salvini fino all’8,6%, comunque ancora nettamente davanti al Terzo Polo di Calenda e Renzi che scivolano al 7,9% perdendo lo 0,3% in una settimana. Supera il 7% invece Forza Italia che torna a crescere dopo settimane di forte stallo: chiudono a quel punto i sondaggi politici di Emg l’alleanza Verdi-Sinistra al 3,6%, PiùEuropa al 2,4%, ItalExit-Paragone 2,2%, Noi Moderati-Lupi 1,3% e Unione Popolare-De Magistris 1,3%. Ad oggi, il dato degli indecisi più gli astenuti in Italia viene rilevato al 39,4% dei rispondenti al sondaggio Emg-Rai.

Di Maio e Spadafora nel Pd dopo Giarrusso?/ Ex M5s smentiscono ‘Giornale’ ma intanto…

PRIMARIE PD E FIDUCIA LEADER: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Dalle intenzioni di voto alla fiducia effettiva degli elettori nei principali leader del Paese, i sondaggi politici Emg provano a testare il grado di consenso su Meloni e gli altri leader di partito in questo preciso momento storico. Emerge come la Premier FdI resti salda al 45%, dietro al 50% del suo predecessore a Palazzo Chigi, Mario Draghi: al terzo posto resiste il Governatore del Veneto Luca Zaia al 38%, davanti al leader M5s Giuseppe Conte in discesa al 35% e quasi raggiunto dal segretario della Lega Matteo Salvini (32%). Chiudono i sondaggi sui personaggi politici il candidato alle Primarie Pd Stefano Bonaccini al 31% davanti a Silvio Berlusconi (28%), Carlo Calenda (26%), Enrico Letta 22% e Matteo Renzi fanalino di coda al 17%.

Gabanelli: Pd sbriciolato, 8 leader in 15 anni/ DataRoom: Primarie, correnti spaccate

In vista invece delle prossime Primarie del Partito Democratico, che si terranno il 26% febbraio presso gazebo nelle piazze e voto online (solo per alcune categorie ristrette, ndr) la situazione incendiaria interna ai Dem vede la situazione sui 4 candidati ormai quasi del tutto “definita”: Bonaccini sale nei consensi e piglierebbe ad oggi il 46% del voto tra gli elettori Pd. Battuta la principale rivale Elly Schlein, perfettamente doppiata con il 23% delle preferenze: Paola De Micheli al 10% e Gianni Cuperlo al 6% di fatto sembrano ad oggi fuori dai giochi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA