Sondaggi politici/ FdI al 28,4%, il Pd di Schlein guadagna lo 0,8%. M5S al 16%

I sondaggi politici di oggi, lunedì 13 marzo 2023, sottolineano la prosecuzione di quello che gli esperti hanno ribattezzato effetto-Schlein nel Pd. In base all’ultima rilevazione di Quorum/YouTrend per Sky Tg24, i dem sono cresciuti di quasi un punto percentuale (+0,8%), attestandosi al 18,7% e confermandosi secondo partito d’Italia. Le intenzioni di voto degli italiani sono sempre “comandate” da FdI, che mantiene la vetta politica (28,4 per cento) pur subendo una lieve flessione (-0,3%). Guadagna lo 0,4% dei consensi il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, che sale al 16% delle preferenze.

Educazione sessuale Drag Queen a scuola/ Mamma: “A mia figlia insegnato ses*o orale”

Rimane invariata, invece, nei sondaggi politici odierni, la percentuale della Lega (8,7%) rispetto alla scorsa settimana, a differenza del Terzo Polo (Azione e Italia Viva), che conquista lo 0,5% dei consensi e sale al 7,7% complessivo. Bene anche Forza Italia, che sfiora il 6% con un +0,2%. Seguono Alleanza Verdi-Sinistra con il 3,3% delle intenzioni di voto (percentuale immutata), Italexit al 2,5% (+0,1%), +Europa all’1,8% (-0,3%) e Noi Moderati all’1,5% (-0,3%). Altri partiti si attestano nel totale al 5,5%, mentre gli astenuti/indecisi costituiscono il 41,8% del campione di intervistati.

Manuel Costa, chef ucciso a Roma/ Genitori: "Non perdoneremo mai il killer"

SONDAGGI POLITICI: 24% ITALIANI VORREBBE UN PARTITO CATTOLICO

I sondaggi politici Quorum/YouTrend per Sky Tg24 hanno evidenziato anche che il 24% degli intervistati ritenga che in Italia vi sia la necessità di un partito solido, che si riferisca esplicitamente ai valori della religione cattolica. Infatti, il 62% di coloro che hanno partecipato al sondaggio ha affermato di riconoscersi nella fede cattolica, mentre il 31% di loro si è definito “non religioso”.

Per ciò che concerne gli esponenti politici, il più apprezzato resta Sergio Mattarella (65 per cento). Secondo posto per Giorgia Meloni (43%), seguita da Giuseppe Conte (40%) e dalla segretaria del Pd, Elly Schlein (30%). In merito al governo Meloni, poi, il 43% degli italiani intervistati giudica positivamente l’operato dell’esecutivo, mentre il 45% lo boccia. C’è parecchio scetticismo, in particolare, sulle capacità di Meloni e dei suoi ministri di adottare politiche efficaci sul tema immigrazione, tanto che il 52% dei partecipanti ai sondaggi politici Quorum/YouTrend per Sky Tg24 crede che non saranno in grado di farlo (soltanto il 35 per cento pensa, invece, che l’obiettivo sarà traguardato con successo).

Marco Ferrazzano, morto suicida/ Papà Tiziano: "Bulli lo investivano con motorino"

© RIPRODUZIONE RISERVATA