Sondaggi politici/ FdI doppia Pd, calo M5s al 17%. Focus Lega: “guadagna su FI”

LA MEDIA DEI SONDAGGI POLITICI PREMIA ANCORA FDI, CALO PD E M5S

Centrodestra guadagna ancora sulle opposizioni nonostante le difficoltà sulla Manovra e sulle oggettive problematiche “esterne” alla politica italiana (guerra, energia, effetti pandemia mondiale): la media dei sondaggi politici effettuata da YouTrend in vista delle Festività di Sant’Ambrogio e Immacolata tiene conto di ben 10 rilevazioni di 6 istituti diversi in questi ultimi giorni. Ebbene, Fratelli d’Italia è l’unico partito a crescere ancora con decisione nel giro di poche settimane mentre l’intero Centrosinistra presenta ancora diverse difficoltà sul fronte consenso.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Le correzioni alla manovra suggerite da Damiano

Entrando nelle pieghe delle singole intenzioni di voto “mediate” da YouTrend scopriamo che il partito di Giorgia Meloni guadagna ancora e si posiziona al primo posto con il 29,6% (+0,4%) della “Supermedia” delle singole liste politiche. I sondaggi politici di quest’ultima settimana vedono ancora un ritardo per il M5s che scende al 17,2% (-0,2%) mentre il Pd di Letta, nel caos tra correnti in vista del Congresso, cala ancora fino al 16,7%: ad oggi, i dati dei sondaggi per FdI di fatto confermano il quasi “doppiaggio” di Meloni sui Dem. Recupera ancora la Lega all’8,8% staccando di un punto il Terzo Polo di Calenda-Renzi al 7,8%: stabile Forza Italia al 6,9% mentre perde ancora terreno l’Alleanza Verdi-Sinistra al 3,6%, colpiti dal “caso Soumahoro” che ancora imperversa. Chiudono le intenzioni di voto aggiornate all’8 dicembre PiùEuropa al 2,5%, ItalExit 2,1%, Unione Popolare 1,8% e Noi Moderati all’1,1%. Per quanto riguarda le coalizioni, il Centrodestra guadagna ancora al 46,4% (+0,7%) mentre il Centrosinistra cala fino al 22,8% (-0,9%): stabili tutto sommato Terzo Polo e M5s.

DOPO LA MANOVRA/ "Italia senza rete della Bce e sotto sorveglianza di mercati e Ue"

SONDAGGI POLITICI, FOCUS SWG SULLE INTENZIONI DI VOTO: “LEGA GUADAGNA, LA SINISTRA…”

Dopo aver presentato lo scorso lunedì i nuovi sondaggi politici della settimana su TgLa7, l’istituto Swg con il proprio direttore di ricerca Rado Fonda interviene su “ItaliaOggi” per fare un po’ il punto sulla particolare situazione politica con le emergenze nazionali (bollette, lavoro e Superbonus) che si uniscono alle “polemiche” sulla maggioranza su elementi più “marginali” (Pos, tetto al contante, Opzione Donna). Ebbene, secondo il direttore Seg «Le critiche alla Manovra non scalfiscono il consenso per Giorgia Meloni. Che ha un effetto trascinamento sul consenso a Fratelli d’Italia, primo partito ormai stabilmente oltre quota 30 per cento».

RIFORMA PENSIONI 2022/ Serracchiani: su Opzione donna non bastano rassicurazioni

È in fase di recupero anche la Lega di Salvini dopo le difficoltà che l’hanno fatta crollare sotto il 10% nelle ultime Elezioni Politiche: secondo Fonda, il Carroccio «sta recuperando rispetto al calo dopo le Politiche, è all’8,1, mentre Forza Italia continua a calare, ed è al 6,1 per cento, a vantaggio proprio di FdI. Ma nell’insieme la coalizione ha saldamente la maggioranza, con il 45 per cento dei consensi». Caos invece in casa Pd: «stanno dando l’idea di una gran confusione in cui non si sa il partito che fine farà», commenta Rado Fonda ribadendo come la corsa al Congresso non stia aumentando consenso attorno al partito, «Questo ha portato molti elettori del Pd a spostarsi per il momento nell’astensionismo, alcuni anche a preferire il Terzo polo (o il M5s, ndr). Bisognerà vedere se le primarie saranno in grado di riscaldare i cuori e dare nuova motivazione».











© RIPRODUZIONE RISERVATA