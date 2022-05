Sondaggi politici/ FdI scende al 22,6%, Pd in pressing (21,8%). Crollo Lega: -0,6%

Qualche scostamento particolarmente significativo nei sondaggi politici di Swg per Tg La7. L’istituto ha fatto il punto sulle intenzioni di voto degli italiani e c’è da registrare il pressing del Partito Democratico su Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni si conferma in vetta, ma passa dal 22,9% al 22,6%. In netto rialzo invece i dem di Enrico Letta, stimati al 21,8%: mezzo punto percentuale in più rispetto a sette giorni fa.

Enrico Letta/ "Sì a operazione militare per spostare grano ucraino nel Sud del mondo"

I sondaggi politici di Swg per Tg La7 registrano l’importante ribasso della Lega: il Carroccio di Matteo Salvini perde lo 0,6% e si attesta al 15%. Sorride, invece, il Movimento 5 Stelle: i pentastellati di Giuseppe Conte guadagnano lo 0,2% e sono stimati al 12,8%. Forza Italia di Silvio Berlusconi si porta all’8% (+0,4%), mentre la federazione Azione/+Europa arretra al 5% (-0,2%). Italexit con Paragone sale al 2,6% (+0,2%), mentre Italia Viva e Mdp Articolo 1 restano rispettivamente stabili al 2,5% e al 2,4%. In fondo alla classifica troviamo i Verdi al 2,3% (-0,1%), Sinistra Italiana al 2,1% (-0,2%) e Alternativa all’1% (=).

Lega-FdI nella lista nera dell’Ue?/ “Legati a estrema destra”: cosa ha detto l’Europa

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI SWG

Continuiamo il nostro viaggio nei sondaggi politici di Swg per Tg La7 e accendiamo i riflettori sui referendum sulla giustizia promossi da Lega e radicali. L’istituto stima l’affluenza al 26-30%, percentuale lontana dall’obiettivo del 50%. Passiamo adesso agli orientamenti di voto tra chi ha intenzione di votare al referendum. Partiamo dalla separazione delle carriere dei magistrati: il 71% è per il sì, il 29% per il no. Distacco piuttosto netto anche per quanto riguarda i Consigli giudiziari – valutazioni di pm e giudici: 66% sì e 34% no. Il 59% è favorevole alla riforma delle elezioni del Csm, mentre il 41% è per il no. Infine, il no è in vantaggio sulla limitazione della custodia cautelare (54%) e sull’abolizione della legge Severino (58%). La percentuale di indecisi veleggia tra il 32% e il 36% a seconda dei vari quesiti.

LEGGI ANCHE:

Letta vs Salvini/ "Ha superato il limite, tenuta del governo è a rischio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA