Sondaggi politici/ FdI sfonda 30%, salgono Lega-M5s, Pd 16%. 57% ok ai ‘porti chiusi’

SONDAGGI POLITICI SWG, LE INTENZIONI DI VOTO: MELONI SFONDA QUOTA 30%

Come da tradizione, ad inizio settimana i sondaggi politici diffusi da Swg per TgLa7 danno il “là” alla settimana politica italiana: per la prima volta nella sua storia, i consensi di Fratelli d’Italia sfondano quota 30% su scala nazionale. Il partito della Premier Giorgia Meloni continua a crescere anche dopo la nascita del Governo e le prime inevitabili controversie: mentre la leader è impegnata nel suo primo vertice del G20 a Bali, il suo partito registra il 30,1% dopo aver guadagnato lo 0,7% solo nell’ultima settimana. Cresce anche se di poco il M5s di Giuseppe Conte al 17% (+0,2%): chi invece resta fermo e “appiedato” è il Pd di Letta, superato “in casa” dai 5Stelle e stabile ai minimi storici con il 16%.

Caos Pd Lombardia, addio primarie sinistra/ Totonomi candidati: rebus Maran-Majorino

Le formazioni di Meloni, Conte e pure Salvini sono i tre partiti che crescono secondo i sondaggi politici Swg questa settimana: la Lega sale infatti al 8,1% di stima nazionale, staccando così con un +0,4% in 7 giorni il Terzo Polo di Azione e Renzi, fermo invece all’8% (-0,4%). Forza Italia rimane attardata nei sondaggi al 6,8% (+0,5% in crescita) mentre a chiudere le intenzioni di voto elettorali nazionali troviamo Verdi-Sinistra al 3,8%, PiùEuropa 2,9%, ItalExit con Paragone 2,1%, Unione Popolare 1,3%. Astensione nei sondaggi politici Seg si ferma questa settimana al 34%, in crescita rispetto a 7 giorni fa.

RIFORMA PENSIONI/ Le "uscite di sicurezza" che valgono più della nuova Quota

MIGRANTI E PORTI CHIUSI, I SONDAGGI POLITICI AL 57% CON IL CENTRODESTRA

È inevitabile che i sondaggi politici di questi ultimi giorni puntino l’attenzione, oltre alle consuete intenzioni di voto tra i partiti, sui temi “caldi” del momento: dopo il caro-energia ora è il fronte migranti a raggiungere le prime pagine nazionali, con lo scontro acceso tra Italia, Francia e resto dell’Unione Europea che non può non avere ripercussioni anche sull’elettorato nostrano. Ebbene, sempre i sondaggi politici Swg hanno chiesto agli elettori intervistati un’opinione circa la politica dei “porti chiusi” (o meglio, della limitazione degli arrivi da navi Ong) messa in campo dal Centrodestra di Governo: il 57% degli intervistati si dice molto/abbastanza concorde con il Governo Meloni, mentre il 43% boccia il contrasto all’immigrazione.

NUMERI DELLA CRISI/ I segnali di rallentamento che arrivano dal mondo delle imprese

Tra i “favorevoli”, troviamo il 94% dell’elettorato di Centrodestra, il 12% del Pd, il 32% del M5s e il 32% anche per l’elettorato centrista: in particolare, il caso diplomatico tra Italia e Francia della nave Ocean Viking vede un giudizio molto chiaro per gli elettori sondati da Swg. Il 33% ritiene lo sbarco della nave Ong sulle nostre francesi come una vittoria per l’Italia; il 20% la ritiene invece una sconfitta mentre il 36% si mantiene equidistante («non ha vinto nessuno»). Entrando ancora più specificamente nel dettaglio, il 54% degli intervistati dà piena ragione al Governo Meloni sul caso Ocean Viking, mentre solo il 12% ritiene che Macron sia dalla parte della ragione; il 34% non dà invece ragione a nessuna delle parti in casa, ritenendo entrambi insoddisfacenti per risolvere il dramma dell’immigrazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA