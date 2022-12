SONDAGGI POLITICI/ FdI sotto 29%, Lega verso 10%, ko Pd al 15%. 47% boccia la Manovra

I SONDAGGI POLITICI DI EUROMEDIA: LEGA SI RIALZA, PD SOTTO IL 16%, FDI PRIMO PARTITO

I sondaggi politici su base nazionale condotti da Euromedia Research per “Porta a Porta” certificano una volta di più la crescita del Centrodestra anche dopo le Elezioni Politiche vinte lo scorso 25 settembre, e pure davanti ad una Manovra di Bilancio che non sembra avere convinto gli elettori. Di contro, prosegue il momento di crisi il Pd in attesa del cambio di vertici nelle Primarie del prossimo 19 febbraio 2024, mentre il M5s regge a circa 11 punti dal partito di Giorgia Meloni. FdI guida infatti i sondaggi politici Euromedia con il 28,6% delle preferenze raccolte: non sale più di tanto il Movimento 5Stelle, stabile al 17,2% davanti al Pd di Letta che viaggia non oltre il 15,8% su base nazionale.

Insegue ma in crescita la Lega di Salvini, più vicina ora al 10% rispetto alle scorse settimane: il 9,7% del Carroccio pone ancora distanza dal Terzo Polo di Calenda e Renzi, fermi al 8,5% ma comunque davanti a Forza Italia di Berlusconi, data comunque in ripresa al 7,5% su base nazionale. Chiudono le intenzioni di voto sui sondaggi politici Euromedia l’alleanza Verdi e Sinistra al 2,6% – in caduta libera dopo il “caso” Soumahoro – davanti a Italexit con Paragone (2,5%), PiùEuropa con Bonino (2,4%), Noi Moderati Lupi (0,6%) e Impegno Civico-Centro Democratico (0,4%).

MANOVRA, ANNO 2023 E GOVERNO MELONI: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Nella notte intanto il Governo Meloni ha trovato la quadra sul maxiemendamento alla Manovra di Bilancio per ridurre la tempistica di approvazione della legge finanziaria: tra polemiche e contestazioni (salta la norma sul Pos dopo le critiche Ue): i sondaggi politici raccolti sempre da Euromedia Research vedono una generale bocciatura della Legge di Bilancio del nuovo esecutivo, ma questo non toglie la fiducia che resta in crescita per l’intero Centrodestra. Andando con ordine, guardiamo i dati emersi dai sondaggi sulla Manovra 2023 varata dal Governo Meloni: il 35% la promuove, il 47,4% invece la boccia, mente il 17,6% degli intervistati dice di non sapere/non voler rispondere.

In seguito alla Finanziaria, spiegano ancora gli elettori raggiunti dal sondaggio Euromedia, si pensa che nel 2023 si pagheranno più tasse (il 31,8%), l’esatto contrario (14,8%) o il medesimo livello di tassazione (41% degli intervistati). Come dicevamo, al netto dei sondaggi politici sulla Manovra, il giudicio complessivo sul Governo e sulla leader Giorgia Meloni non sembra subire grandi scossoni rispetto al risultato delle Politiche: il 13, 4% ha giudizio molto positivo sulla nuova Presidente del Consiglio, il 34,3% abbastanza positivo per una generale approvazione dell’operato del Governo Meloni che si conta sul 47,7% degli intervistati. Di contro il 43,3% complessivo stronca le politiche della Premier Giorgia Meloni: 20,9% giudizi abbastanza negativi, 22,4% sono “molto negativi”.











