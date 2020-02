Sondaggi politici/ Index: Lega cresce, M5s 15%, Pd sotto 20%: frena FdI, Renzi 4,2%

Uno degli ultimi sondaggi politici della settimana è storicamente quello di Index per Piazzapulita e anche ieri sera, in piena “estasi sanremese”, i dati in arrivo dall’istituto demoscopico confermano l’ultimo trend di questo periodo: il Governo Conte-2 è in difficoltà per la crisi crescente del M5s, con un Pd che aumenta ma non decolla (resta sempre sotto il 20%) e un Matteo Renzi che rosicchia consensi al centro con la perdurante opposizione sui fronti Autostrade e soprattutto prescrizione-giustizia. In tutto questo il Centrodestra risale dopo il mezzo ko delle ultime Regionali, con Salvini che torna a crescere (anche se solo dello 0,1%) e una Giorgia Meloni che frena leggermente il boom di voti e consensi per Fratelli d’Italia. Entrando nelle pieghe dei numeri espressi dai sondaggi politici Index si osserva una Lega appunto ancora in testa con il 31,5%, inferiore al 34,3% delle Europee ma in crescita rispetto al trend negativo di gennaio; a seguire, a netta distanza, il Partito Democratico che seppur vincente in Emilia Romagna si ferma al 19,2% (+0,2% rispetto a 7 giorni fa) che perde terreno rispetto al 22,7% delle Europee. Vero, in quel Pd c’era ancora Renzi, ma resta comunque un dato ancora troppo basso per pensare di impensierire il quasi 50% del Centrodestra unito.

SONDAGGI INDEX (7 FEBBRAIO): GIÙ FI, SALE ITALIA VIVA

Prosegue la crisi del Movimento 5 Stelle che al 15,2% perde ancora uno 0,2% in una settimana rispetto agli ultimi sondaggi politici: la discesa in piazza per sabato prossimo come protesta contro una parte del Governo di cui fanno parte (mezzo Pd e Italia Viva) servirà non solo a difendere riforme su vitalizi e prescrizione ma anche a tentare di riconciliare il M5s con la sua base elettorale data in costante diminuzione. I sondaggi politici Index di Piazzapulita certificano poi una prima seppur lieve frenata di Fratelli d’Italia ferma all’11,2% (-0,1%) anche se in netto aumento a fronte del 6,5% delle ultime Europee. Male Forza Italia che invece indietreggia fino al 5,9% e viene “tallonata” dal simile partito, per battaglie e collocazione politica, guidato da Matteo Renzi. Italia Viva punta tutto sull’opposizione ad alcuni temi avanzati dal M5s e per il momento cresce, seppur di poco, al 4,2% con uno 0,2% in una sola settimana. A chiudere i sondaggi delle intenzioni di voto ci pensano poi LeU al 3,3%, Azione di Calenda (2,2%), Verdi al 2%, +Europa al 2%, Cambiamo!-Toti allo 0,9% e un dato di astensione/indecisione fermo al 36,5%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA