Sondaggi politici/ Ixè: Lega solo +8% su Pd, FdI 12,7% ‘sfiora’ i M5s. Male Renzi

Come da tradizione di questi ultimi mesi, se i sondaggi politici di Swg e Tecné tendono a concedere più consenso alla Lega di Salvini e un filo meno a Fratelli d’Italia, per i sondaggi elettorali condotti da Ixé per Cartabianca la situazione è decisamente diversa: nelle ultime intenzioni di voto prodotte per la puntata di ieri sera su Rai 3, il Carroccio viene dato stabile al primo posto con lo stesso consenso di settimana scorsa. Il problema per Salvini è che nel 28% ad oggi è solo di 8 punti percentuali sopra i rivali del Pd, risaliti al 20,1% guadagnando ben lo 0,3% in soli7 giorni: il Governo Conte-2 soffre le divisioni interne sul tema giustizia e sul nodo prescrizione (oltre a tutte le gravi crisi aziendali che si sommano in queste ultime settimane, da ultima quella di Air Italy) eppure i Dem guadagnano spazio, “rosicchiando” voti agli alleati-rivali del M5s. Dopo le dimissioni di Di Maio e il rinvio a data da destinarsi degli Stati Generali che dovranno indicare nuovo leader e programma per i prossimi mesi, il Movimento crolla ancora nei sondaggi politici e va sotto il 15% perdendo lo 0,3% rispetto ai precedenti dati Ixé.

SONDAGGI IXÈ (11 FEBBRAIO): SALE ANCORA FRATELLI D’ITALIA

Se poi si guardano gli altri sondaggi politici condotti per Cartabianca si nota come il Centrodestra sia sempre meno a guida “unica” Salvini ma si debba per forza di cose allargarsi almeno a Giorgia Meloni, stante la crisi di Forza Italia che ancora scende e finisce al 6,7% su scala nazionale. Fratelli d’Italia invece non arresta la propria crescita e ormai con il 12,7% (+0,3% in una settimana) e arriva di fatto a “sfiorare” i dati del M5s che ormai devono guardarsi più alle spalle che non cercare di inseguire Pd e Lega alle “zone alte” delle intenzioni di voto nazionali. Chiudono i sondaggi politici di ieri sera il partito di Renzi, ancora in bassa posizione a fermo al 3,2% nonostante il grande “attivismo” politico in settimana di Italia Viva impegnata ad opporsi alla Riforma Bonafede sulla prescrizione. Iv rischia di essere raggiunta da +Europa, al 2,8% anche se in calo rispetto alla scorsa settimana: sul finire dei sondaggi troviamo La Sinistra al 3%, Europa Verde al 2%, Azione-Calenda al 1,2%, Cambiamo! allo 0,9%. Cresce ancora il dato sull’astensione/indecisione, con un +1,9% che fa schizzare il dato al 38,7%.

