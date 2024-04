Sondaggi politici, la media/ FdI +8% sul Pd, sale M5s, FI davanti Lega. Seggi Europee, Cdx batte campo largo

LA MEDIA DEI SONDAGGI POLITICI DELLA SETTIMANA: FDI IN CALO, M5S MIGLIOR “RIALZO”, PD ANCORA SOTTO IL 20%

Come ogni venerdì apriamo la finestra sulle medie e gli andamenti dei sondaggi politici pubblicati nell’ultima settimana con una discontinuità rispetto alla “tradizione”: al momento che vi scriviamo non è ancora disponibile la consueta Supermedia YouTrend che raggruppa tutti i principali sondaggi politici degli ultimi giorni (qui l’ultima di 7 giorni fa, ndr), perciò occorre riferirsi alla media prodotta da Bidimedia anche qui a livello settimanale con tutti gli ultimi dati delle liste verso le Europee. Dopo la presentazione dei simboli dei vari partiti in corsa al voto di giugno, si attende entro fine aprile quella delle liste di candidati vera e propria: Pd, M5s, i singoli partiti del Centrodestra e tutti gli altri saranno chiamati alla “prova del nove” del giudizio dei propri elettori.

Nel frattempo, l’andamento delle liste segue il trend dell’ultimo periodo, con M5s miglior “prestazione” della settimana contro la peggiore invece della Lega di Salvini: i sondaggi politici “mediati” da Bidimedia vedono Fratelli d’Italia ancora primo partito del Paese con un lieve calo dello 0,2% ma comunque ancora nettamente sopra di 8 punti sulla diretta rivale, la Segretaria Pd Elly Schlein. FdI in media resta al 27,5% contro il 19,9% del Pd, al terzo posto invece mini-balzo in avanti del M5s di Giuseppe Conte al 16,4% su scala nazionale. Sorpasso confermato invece quello di Forza Italia con Noi Moderati sugli alleati del Carroccio: i partiti in quota PPE di Tajani e Lupi assieme valgono in media l’8,6% contro l’8,2% della Lega secondo i sondaggi principali pubblicati questa settimana.

SEGGI EUROPEE E FIDUCIA MELONI: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI DOPO LE REGIONALI BASILICATA

Chiudono le intenzioni di voto “mediate” dai sondaggi politici Bidimedia tutte le liste che si trovano a “combattere” con la soglia di sbarramento fissata alle Europee sul 4%: sopra al momento rimarrebbe solo Stati Uniti d’Europa al 4,8%, mentre dietro alla coppia Renzi-Bonino si scatena la “bagarre” secondo Bidimedia. l’Alleanza Verdi-Sinistra resta ferma al 3,9% nonostante l’ingresso di Ilaria Salis tra i candidati, Azione di Calenda sale al 3,8%, Libertà di Cateno De Luca non va oltre il 2% mentre la lista Santoro resta addirittura all’16%, davanti solo a Democrazia Sovrana e Popolare allo 0,9%.

Chiudono poi nella rassegna dei sondaggi politici considerati da Bidimedia le ultime considerazioni sulla fiducia della Premier Meloni dopo la recente vittoria elettorale in Basilicata e infine la conta dei seggi verso le Europee, stante queste intenzioni di voto appena “mediate”. Giorgia Meloni è stimata con un gradimento ancora al 4,02%, in lieve calo dello 0,2% rispetto alla precedente Bidimedia dei sondaggi. Sul voto in Ue invece ad oggi il Centrodestra converrebbe il pieno vantaggio di consensi sui rivali del “campo largo”: FdI ad oggi conquisterebbe infatti 24 eurodeputati, 18 per il Pd, 15 in quota M5s, 8 per FI-NM, 7 per la Lega e solo 4 per la lista centrista di Renzi ed Emma Bonino.











