Sondaggi politici, la media/ Meloni-Schlein al top, cala il Cdx: M5s 15,7%, Lega 8,5%

LA SUPERMEDIA YOUTREND DEI SONDAGGI POLITICI: SALGONO PD E FDI, CALO DELLA LEGA E DI CONTE

E anche questa settimana il fattore “femminile” domina i sondaggi politici e i consensi elettorali a tutta forza: Elly Schlein e Giorgia Meloni fanno guadagnare ulteriore “terreno” ai rispettivi partiti, dimostrando una volta di più che lo scontro a distanza ideologico e valoriate sarà la vera sfida politica in vista delle Elezioni Europee del 2024. Secondo la consueta “Supermedia” dei sondaggi politici nazionali condotta da YouTrend per AGI, in uscita ogni giovedì, Fratelli d’Italia e Partito Democratico sono gli unici partiti in Italia che hanno guadagnato consensi in questa settimana (assieme a Verdi-Sinistra e Unione Popolare). I sondaggi politici considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 22 marzo), EMG (13 marzo), Euromedia (14 marzo), Ipsos (18 marzo), Ixé (20 marzo), Piepoli (14 marzo), Quorum (20 marzo), SWG (13 e 20 marzo) e Tecné (11 e 18 marzo).

Ebbene, secondo la nuova Supermedia è ancora FdI a dominare la scena con il 29,7% di preferenze, +0,4% rispetto a due settimane fa: restano 10 i punti di vantaggio sulla diretta rivale, ormai stabilmente davanti al Movimento 5Stelle. Schlein porta il Pd ancora più in alto, al 19,7% recuperando quei consensi persi da Letta & Co. tra le Elezioni Politiche e le Regionali di Lazio e Lombardia. A netta distanza e ancora in calo nelle preferenze il M5s di Conte, scivolato al 15,7%: i sondaggi politici “mediati” da YouTrend danno poi la Lega di Salvini al quarto posto con l’8,5% dei consensi, in netto calo dello 0,7% rispetto alla precedente Supermedia. Chiudono le intenzioni di voto i risultati di Terzo Polo Calenda-Renzi al 7,3%, Forza Italia al 6,6%, Verdi-Sinistra al 3,2%, PiùEuropa al 2,1%, ItalExit al 2,1%, Unione Popolare all’1,8% e Noi Moderati all’1,0%.

COALIZIONI E MINISTRI GOVERNO MELONI: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Per quanto riguarda le coalizioni, qui l’effetto Schlein si fa sentire doppiamente secondo la Supermedia dei sondaggi politici YouTrend: non solo infatti la neo segretaria con la sua agenda ancora tutta da “costruire” tra diritti sociali e LGBTQ porta il Centrosinistra al 35,1% (+1,2%) ma è il Centrodestra al Governo che cala nel suo insieme al 45,8%, perdendo lo 0,9% rispetto alla precedente media. Chiudono il Terzo Polo di Italia Viva e Azione al 7,3% dietro al M5s fermo sotto il 16%.

Nel chiudere la nostra rassegna quotidiana di sondaggi politici concentriamoci un attimo sul consenso attuale dei singoli componenti del Governo Meloni, ovvero i Ministri: osservando gli ultimi dati di Tecné del 20 marzo, al momento è il Ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani a consolidare maggiore fiducia da parte dell’elettorato. Il n.2 di Forza Italia ottiene il 57% dei consensi positivi, seguito da Lollobrigida (FdI) Ministro dell’Agricoltura al 55% e dal Ministro della Difesa Crosetto, anche lui FdI, al 51%. Chiudono la top 10 il n.2 della Lega oggi Ministro dell’Economia Giorgetti, il responsabile di Affari Ue e PNRR Raffaele Fitto al 47%, il Ministro della Giustizia Nordio al 45%, Ministro delle Imprese Urso al 44%, Ministro della Cultura Sangiuliano al 44%, Ministro dello Sport Abodi al 43% e chiude il vicepremier Salvini ai Trasporti con il 39% dei giudizi postivi.

