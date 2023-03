Sondaggi politici/ Meloni-Schlein su, M5s ko sotto 16%. Auto green, 48% col Governo

I SONDAGGI POLITICI DI QUORUM-YOUTREND: PD-FDI GUADAGNANO SUI RIVALI

Sono Giorgia Meloni e Elly Schlein a rappresentare il presente e forse anche il futuro della politica italiana per i prossimi anni: i sondaggi politici raccolti da Quorum-YouTrend per Sky TG24 lo scorso 20 marzo raccontano che al momento nel nostro Paese sono Pd e FdI gli unici partiti a guadagnare consenso tra le primissime file (tra i “piccoli” in crescita si registra solo PIùEuropa). Lo scontro a distanza che entra sempre più in orbita parlamentare con i primi interventi da segretaria Pd per Elly Schlein porta Partito democratico e Fratelli d’Italia a guidare la “pattuglia” delle intenzioni di voto, pur rimanendo ancora saldamente a 10 punti di distanza.

Desdemona Balzano fa coppia con Giuseppe dopo l'addio a Uomini e donne/ É polemica

FdI secondo i sondaggi politici Quorum-YouTrend guadagna lo 0,6% rispetto alla settimana precedente e si fissa al 29% dei consensi elettorali nazionali: segue il Pd trainato dall’effetto Schlein che con il 19,3% guadagna altri 0,6% rispetto ai diretti rivali-alleati del Movimento 5Stelle. Continua infatti la caduta di Conte con il 15,8% e il -0,2% rispetto ai sondaggi politici della scorsa settimana: stessa decrescita anche per la Lega di Salvini che stoppa così il suo buon trend nelle ultime settimane. Dietro al Carroccio fermo al 8,5% non guadagna il Terzo Polo di Calenda e Renzi, scivolati al 7,6% nei consensi nazionali: chiudono le intenzioni di voto pubblicate da Sky TG24 Forza Italia di Berlusconi al 5,8%, Verdi-Sinistra al 2,9%, ItalExit al 2,4%, PiùEuropa al 2%, Noi Moderati al 1,5%. Ad oggi il dato su indecisi e astenuti sale fino al 42,8%, ancora un’enormità in crescita rispetto all’astensionismo già da record registrato alle Elezioni Politiche 2022.

Leo Gassmann "pregiudizi su cognome? Non mi colpiscono"/ "Papà temeva non studiassi"

AUTO-CASE GREEN E RIFORMA FISCALE, GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Entrando nelle pieghe dei temi sollevati dai sondaggi politici YouTrend e Quorum per Sky scopriamo come sulle principali tematiche del momento il Governo Meloni trova luci e ombre a seconda dell’emergenza. Sulla prossima riforma fiscale e sul piano di “flat tax” avanzata dal Centrodestra, il 43% dei rispondenti al sondaggio si dicono in netto disaccordo, mentre il 35% è pronto a seguire la novità fiscale per i prossimi anni di Governo. In merito al Reddito di Cittadinanza invece il 42% si dice concorde nel riformare da fondo la misura nata con il M5s, solo l’8% lo terrebbe come è ora mentre il 22% addirittura punta all’abolizione diretta.

Padre morto in casa, corpo nascosto per la pensione?/ Le parole del figlio indagato

Nel confronto-scontro tra Italia ed Europa sul tema del cambiamento climatico, la popolazione nei sondaggi politici realizzati da Quorum si dice molto vicina alle posizioni mostrate dalla Premier Meloni in queste settimane: il 45% è nettamente contrario all’uso di auto elettriche con divieto di diesel-benzina dal 2035, Il 56% di questi considera che anche l’elettrico comunque inquina, mentre il 27% pensa che sarà una tragedia per i posti di lavoro persi potenziali: l’11% considera che l’Europa non debba occuparsi del mercato degli Stati membri. Allargando la domanda anche alle politiche di abbattimento delle emissioni anche per le case, il binomio auto-case green non convince affatto gli italiani: il 53% ritiene che tutto debba essere finanziato dall’Europa, il 22% ritiene che debbano essere le famiglie italiane con supporto Ue a dover sostenere il costo della lotta al cambiamento climatico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA