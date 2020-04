Sondaggi politici/ Lega -1,3% in 7 giorni, Pd 20%, FdI-5S top. 15% boccia Conte in U

Pubblicità

Sono pesanti ancora una volta i sondaggi politici per la Lega di Matteo Salvini, data ora in crisi da quasi tutti gli istituti demoscopici italiani: le intenzioni di voto pubblicate ieri sera dal TgLa7 e formulate dai sondaggi Swg mostrano come in una sola settimana il Carroccio abbia perso l’1,3%, pure nei giorni in cui tra Dpcm, caos Europa e ritardi negli aiuti economici avrebbe dovuto essere il Governo a perdere posizioni in linea logica. Invece il sondaggi pubblicato dal Tg di Mentana vede salire lievemente il Pd, aumentare in ottima forma Meloni e M5s e crollare invece per la Lega: Salvini resta in testa a livello di forze politiche con il 28,2% dei consensi ma perde appunto l’1,3% in una settimana e prosegue nel periodo-no con diversi punti di domanda sul futuro tra leadership, rivalità con Zaia e prossime Elezioni Regionali.

Il Centrodestra al momento resta per consenso nettamente superiore alla compagine di Governo, ma i fasti delle Europee per Salvini al momento sembrano molto lontani: il Pd non fa certo di meglio e guadagna solo lo 0,3% rimanendo ancorato al 20,3% su scala nazionale. Fa meglio in prospettiva il Movimento 5 Stelle che invece guadagna l’1% e si proietta al 15,4%, riprendendo “respiro” dalla tallonatura di Fratelli d’Italia, comunque in crescita al 13,8%.

SONDAGGI SWG (27 APRILE): 13% BOCCIA CONTE SUGLI AIUTI UE

Per concludere le intenzioni di voto prodotte dai sondaggi politici Swg per La7, troviamo Forza Italia ancora in crescita, seppur limitata, al 6,1% (+0,3%), Italia Viva che guadagna lo stesso dato di consensi e si posiziona al 3,4%, pari merito a Sinistra Italiana che invece cala rispetto alla scorsa settimana. Chiudono poi Azione al 2,3%, +Europa al 2,1%, i Verdi all’1,9% e Cambiamo all’1%; in merito alla bufera politica che ha investito l’intera Europa dopo il Consiglio Europeo dello scorso 23 aprile e in attesa dei nuovi sondaggi stilati dopo il Dpcm spartiacque di domenica sera, sono interessanti i dati che vedono gli italiani schierarsi non propriamente con Conte sul pacchetto di riforme ottenuto nell’accordo finale. Solo per il 50% degli intervistati si tratta di un compromesso accettabile – Mes-Recovery Fund e altri aiuti europei – mentre solo il 13% è convinto che l’azione di Conte sia stata un successo. Da ultimo, solo il 15% degli intervistati pensa che per l’Italia accettare questo accordo sia stato un grave cedimento; il 22% non sa/non si interessa/non vuole rispondere.



