Sondaggi politici/ Lega (31.9%) partito che perde di più, Italia Viva sale dello 0.7

Nuovo appuntamento giornaliero con i sondaggi politici. Quest’oggi prendiamo in considerazione quello realizzato da Monitor Italia in collaborazione fra l’Agenzia Dire e l’istituto Tecnè. Così come per gli altri sondaggi dell’ultimo periodo, la Lega è il primo partito in quanto ad intenzione di voto degli italiani, ma nel contempo il Carroccio è anche il gruppo politico che ha perso più consenso nell’ultima settimana. Il movimento guidato da Matteo Salvini avrebbe allo stato attuale il 31.9% delle preferenze, ma in calo di un punto percentuale rispetto a sette giorni fa (32.9). Secondo piazzamento per il Movimento 5 Stelle al 20%, in linea con le altre rivelazioni e in calo di mezzo punto percentuale da una settimana a questa parte. Risale invece il Partito Democratico, sul gradino più basso del podio a quota 18.6%, e con 0.4 punti percentuali in più rispetto a sette giorni fa. Buona anche l’avanzata di Italia Viva, il partito recentemente fondato dall’ex presidente del consiglio, Matteo Renzi, che si assesta su un 4.3% complessivo, facendo registrare un +0.7%.

SONDAGGI POLITICI: LEGA VS ITALIA VIVA

Il gruppo composto dall’ex Premier si conferma quindi su un valore compreso fra il 4 e il 5%, così come rilevato da altri sondaggi, e tendenzialmente in crescita: un inizio senza dubbio positivo quello del partito di Renzi, tenendo conto che ha già doppiato altri movimenti ben più datati. Per quanto riguarda gli altri gruppi politici, leggermente in perdita Forza Italia, con il suo leader Silvio Berlusconi, che negli ultimi giorni è finito sotto indagine per le stragi di mafia degli anni ’90, compreso il fallito attentato a Maurizio Costanzo, cosa che ha indignato persino un suo storico nemico come Matteo Renzi. I forzisti perdono lo 0.2% assestandosi sul 7.8, quarto partito italiano per preferenze. Subito dietro, come da copione, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che invece guadagna lo 0.2% per un totale di 7.5%. Infine, gli ultimi piccoli partiti, leggasi +Europa (2%, -0,2%), La Sinistra (1,8%, -0,3%), e i Verdi (+0,4%, ora all’1,7%).

