Sondaggi politici/ Lega 34,4% Di Maio al 17,5%: per il 50% Governo ko entro un anno

Litigi e movimenti, dubbi e insicurezze, piazze e segreterie: i sondaggi politici di questi ultimi tempi non fanno che confermare tutti questi “contrasti” interni ai principali partiti italiani, coinvolti in una continua campagna elettorale che sembra di fatto non finire mai dalle Politiche 2018. Un Governo in carica che “rischia” molto per le Regionali in Emilia Romagna (fine gennaio, ndr) e un’opposizione che di elezione in elezione guadagna sempre più consenso ma che non mostra una piena tenuta in termini di rapporti e accordi tra Meloni, Berlusconi e Salvini. In mezzo ci sono le intenzioni di voto, fredde e non sempre “perfette” che fanno però appunto il “polso” di una situazione tutt’altro che intelligibile. Negli ultimi sondaggi politici di Tecnè la Lega si conferma in piena forma con il 34,4%, un secco +3% nel solo mese di ottobre; insegue, a netta distanza, il Pd con il 19,4% paga il distacco di Renzi e una Manovra di Bilancio che stenta a decollare con tante mini-misure che non convincono l’elettorato. Crolla e ormai non è più una notizia il M5s che dal 20,2% del 30 settembre passa al 17,5% del 30 ottobre, in difficoltà dopo il Governo e il patto civico con i dem con Di Maio contestato da parte della base per la sua leadership.

SONDAGGI TECNÈ (31 OTTOBRE): QUANTO DURA IL GOVERNO CONTE-2

Per quanto riguarda la restante parte della lista di sondaggi politici Tecnè, da segnalare ancora una volta l’ottima prova di Fratelli d’Italia all’8,5%, seguita a “ruota” da Forza Italia all’8,2% e in lieve ripresa dopo le difficoltà di agosto-settembre. Renzi non sfonda e si sofferma su quel 4-5% col quale al momento sembra difficile poter puntare in breve a battagliare per eventuali Elezioni Politiche nazionali. Chiudono poi i sondaggi con +Europa all’1,8%, la Sinistra all’1,7%, i Verdi all’1,6% e Siamo Europei-Calenda all’1%. È inevitabile a quel punto la domanda successiva che gli intervistatori Tecné rivolgono agli elettori sondati: dunque, stante le difficoltà dei “giallorossi”, quanto può durare ancora questo Governo? Per il 28% il Conte-2 è pronto a continuare il suo percorso per l’intera legislatura, arrivando a votare anche il Presidente della Repubblica nel 2022, mentre è il 50% a ritenere che Pd, M5s, leU e Italia Viva non abbiamo vita lunga, da qualche mese al massimo ad un anno.

