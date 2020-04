Sondaggi politici/ Lega al 29,1%, Pd scende al 21,3%. Governo ko in Europa per il 47%

La tensione in Europa in tempi di emergenza coronavirus si riflette sui sondaggi politici: la Supermedia Youtrend evidenzia che quanto accaduto nelle ultime settimane a Bruxelles ha “aiutato” il Movimento 5 Stelle ed il Centrodestra, mentre il Centrosinistra deve fare i conti con un calo generale. Come vi abbiamo raccontato, è stata raggiunta l’intesa sul Mes “leggero” e si è acceso il dibattito politico: il Centrodestra, Lega in testa, ha attaccato il Governo e sarà interessante valutare gli sviluppi dei prossimi giorni. Proprio il Carroccio si conferma primo partito in Italia con il 29,1%: il partito guidato da Matteo Salvini è in crescita dello 0,2% e torna a respirare dopo un periodo tutt’altro che positivo. Subito dietro troviamo il Partito Democratico al 21,3%, in calo rispetto a due settimane fa. In crescita, come dicevamo, il M5s: i grillini sono passati dal 14,4% al 15%, un balzo in avanti di 0,6 punti percentuali.

SONDAGGI POLITICI: PER 47% GOVERNO KO IN EUROPA

Fratelli d’Italia continua a crescere e si porta al 13,1%, 0,2% rispetto alle ultime rilevazioni, mentre Forza Italia guadagna lo 0,1% e passa al 6,3%. Ancora brutte notizie per Italia Viva: la creatura di Matteo Renzi continua a registrare difficoltà e si attesta al 3,3%, in calo dello 0,1%. Male anche La Sinistra, quotata al 2,8% (-0,2%), mentre i Verdi passano dall’1,9% al 2%. Infine, in calo sia +Europa (1,8%) che Azione di Carlo Calenda (1,7%). E, come già sottolineato in precedenza, la gestione del Governo non sta piacendo agli italiani: secondo il sondaggio di EMG Acqua per Agorà, la maggioranza degli intervistati ritiene che l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte non si stia facendo valere. Andando ai dati, per il 47% il Governo italiano sta registrando una sconfitta, mentre di parere diverso è il 38%. Il restante 15% ha preferito non rispondere.





