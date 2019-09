Sondaggi politici/ Lega al 33%, calo Pd senza Renzi: crisi M5s al 18,5%

All’interno dei sondaggi politici proposti da Emg Acqua per la Rai nello scorso 19 settembre, un fattore resta piuttosto chiaro all’ordine del giorno: Renzi non sfonda con il suo nuovo partito, eppure Italia Viva ha l’effetto comunque di far perdere un 2,8% in una sola settimana al Partito Democratico, senza che Di Maio ne approfitti e con un Salvini ancora in “stallo” al 33% dopo la crisi di Governo. La scissione renziana non giova ovviamente ai dem che ora si trovano al 20,2% dopo che solo una settimana fa erano dati al 23% nelle intenzioni di voto. I sondaggi politici proseguono poi con la Lega sempre in testa al 33,1% (-0,25 rispetto al 12 settembre) e con un Movimento 5Stelle ancora in crisi al 18,5% con la perdita netta di 1,2 punti percentuali in una sola settimana (il patto civico per l’Umbria non convince gli elettori?). Al 7% ritroviamo Forza Italia, con una piccola perdita di voti andata con ogni probabilità verso Italia Viva di Renzi, mentre prosegue l’ottimo momento di Fratelli d’Italia che guadagna ancora e sorpassa Berlusconi al 7,3%.

SONDAGGI EMG (22 SETTEMBRE): FIDUCIA NEI LEADER

Chiudono le intenzioni di voti poi per l’appunto il partito di Renzi al 3,4% nei sondaggi politici Emg, seguito da +Europa al 2,7%, La Sinistra al 2%, Europa Verde all’1,5%, il partito di Calenda e Richetti (Siamo Europei) all’1,1% e Cambiamo Insieme (Toti) all’1,2 su scala nazionale. Simile la situazione sui principali leader nazionali in merito al consenso personale guadagnato/perso in questa ultima settima: dopo il nuovo Governo giallorosso cala e non di poco il Premier Giuseppe Conte, dato al 39% e al -4% rispetto al 12 settembre scorso. Perde poco e rimane così in testa alla classifica dei sondaggi “personali” Matteo Salvini (40%), mentre Giorgia Meloni fa meglio di Di Maio (28%) e Zingaretti (23%) chiudendo al 29% della fiducia. Male Silvio Berlusconi che gravita attorno al 17% mentre per chi è stato l’assoluto protagonista della settimana con la nascita in Parlamento del nuovo partito “Italia Viva” il consenso sulla sua persona non è migliorato di una sola virgola. 16% per Renzi il 12 settembre e 16% resta anche in questi ultimi sondaggi politici stilati da Emg Acqua.

