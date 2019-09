Sondaggi politici/ Lega al 35%, M5s 19%: solo 39% fiducia per Governo Conte-bis

I sondaggi politici di Termometro sono in leggera controtendenza rispetto alle altre intenzioni di voto viste in queste prime giornate di effettiva nascita del Governo Conte-bis: la Lega infatti tiene molto bene attorno al 35%, l’alleanza giallorossa non “sfonda” e Forza Italia viene registrata con un calo molto più pesante rispetto al trend di questo ultimo periodo. Scendendo nelle pieghe del sondaggio, il Carroccio vede ancora dati molto alti nonostante la crisi di Governo iniziata da Salvini: 34,9% per la Lega, nettamente avanti rispetto al Pd (23%) e al Movimento 5 Stelle (19,8%), che non guadagnano molto nonostante il nuovo Governo di alleanza assieme a LeU. Al quarto posto si trova Fratelli d’Italia al 7,9%, in netto vantaggio rispetto agli oramai ex alleati di Forza Italia, fermi al 5,1% e in continua crisi di consenso per Berlusconi. La restante parte dei sondaggi politici del Termometro vede il partito di Calenda e Richetti “Siamo Europei” all’1,8%, un attimo avanti ai Verdi (1,7%) e alla Sinistra (1,7%): da ultimo, +Europa all’1,2%, PC all’1% e il nuovo movimento di Toti “Cambiamo Insieme” allo 0,6% su scala nazionale.

SONDAGGI TERMOMETRO (12 SETTEMBRE): MANCANZA DI FIDUCIA NEL GOVERNO

Non solo intenzioni di voto, i sondaggi politici di Termometro hanno dato tra l’11 e il 12 settembre un esito piuttosto netto e schietto al nuovo esecutivo che si era appena formato a Palazzo Chigi: alla semplice domanda posta nel sondaggio online “Quanta fiducia ha nel nuovo Governo di Pd, M5s e LeU guidato ancora da Giuseppe Conte”, la risposta non piacerà per nulla a Di Maio, Zingaretti e allo stesso Premier-bis. Solo il 10,8% dice di avere molta fiducia nel Conte-bis, mentre il 28,2% accorda “abbastanza fiducia”; in tutto un 39% di italiani intervistati che si dicono complessivamente lieti nell’avere il nuovo Governo senza la Lega. Il restante 61% però è del tutto contrario: il 13,5% dice di avere “poca fiducia” nel nuovo Governo giallorosso, mentre la maggioranza (46,4%) non accorda fiducia “per nulla” all’esecutivo messo in piedi dopo la crisi generata dall’ex Ministro Salvini.

