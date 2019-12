Sondaggi politici/ Lega corre, Pd al 21%, M5s frena: Sardine, per 30% fondano partito

Gli ultimi sondaggi politici presentati da Ixé, come ogni martedì sera, a Cartabianca vedono il ritorno di Salvini in sella al “cavallo da corsa” della Lega: sebbene con dati sempre piuttosto “frenati” storicamente, Ixé certifica la crescita del Carroccio fino al 30,6% dopo qualche battuta di arresto nelle ultime settimane. Tiene bene e sale addirittura il Pd, nonostante le crisi interne alla maggioranza e una Manovra presentata in questi giorni dalle tempistiche e i contenuti assai critici: 20,8% per i Dem, mentre a pagar prezzo elettorale è ancora il Movimento 5 Stelle che galleggia sul 16% basso (16,3% negli ultimi sondaggi Ixé). Dati politici preoccupanti anche per Matteo Renzi e per Italia Viva, considerata ancora la ruota “debole” interno al Governo, al 3,3% addirittura tallonato dalla quarta “gamba” dell’esecutivo Conte-2, ovvero La Sinistra-LeU (2,9%). Nelle intenzioni di voto, gli altri sondaggi politici di centro-sinistra vedono i Verdi ancora a bassi consensi (1,2%), +Europa al 2,5% e Azione di Calenda-Richetti allo 0,9% su scala nazionale.

SONDAGGI IZI (10 DICEMBRE): IL FUTURO DELLE SARDINE

Concludono le intenzioni di voto Ixé gli altri partiti del Centrodestra, con un sostanziale “boom” confermato per Giorgia Meloni: i sondaggi politici vedono volare Fratelli d’Italia fino al 10,6%, mentre resta staccata ancora Forza Italia con Berlusconi in sofferenza per divisioni interne al proprio partito “fermo” ancora al 7,6%. In un ultimo sondaggio politico realizzato da Izi in collaborazione con Comin & Partners, vi potrebbe essere a breve una novità in più all’interno dello schema politico attuale: il Movimento delle Sardine, per il 28% degli elettori sondati, potrebbe diventare un nuovo partito che parteciperà alle prossime Elezioni Politiche. Il leader delle Sardine Mattia Santori ieri al Fatto Quotidiano allontanava la possibilità – «Non vogliamo creare una forza politica. Per questo temiamo i sondaggi che ci lanciano nella stratosfera. Vogliamo invece riconoscere la competenza della politica. Io farei follie per diventare assessore allo Sport nella mia regione, ma non sarei in grado» – ma secondo gli elettori restano un’opzione importante tra i “giallorossi” e il Cdx a guida Salvini. Resta un dato però, ovvero il 56,6% degli intervistati nei sondaggi Izi che sostengono che le Sardine siano solo un movimento “contro” (la Lega e Salvini, ndr) e non una forza politica potenzialmente nazionale.

