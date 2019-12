SONDAGGI POLITICI/ Swg: Lega -0,8%, Meloni sotto il 10%. Risalgono Pd e Forza Italia

Il tradizionale appuntamento del lunedì sera con i sondaggi politici del TgLa7 di Enrico Mentana ha riservato nella serata di ieri, 9 dicembre 2019, delle sorprese importanti. Secondo le ultime stime dell’istituto SWG è la Lega di Matteo Salvini a segnare il calo più corposo della settimana, con un -0,8% che porta il Carroccio dal 33,8% al 33%. Alle spalle di quello che nonostante la perdita di questa settimana resta comunque ampiamente il primo partito cresce il Pd: l’aumento rispetto a sette giorni fa è dello 0,3% e consente ai democratici di issarsi dal 17,7% al 18%. Resta stabile invece il MoVimento 5 Stelle, che non si smuove dal 15,5% della settimana scorsa. Un’altra novità importante, soprattutto in relazione al trend che si era andato dipanando in queste ultime settimane, è quello relativo a Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni torna a scendere al di sotto della soglia psicologica del 10% e si attesa al 9,8% in calo dello 0,2%.

SONDAGGI POLITICI

Che questi sondaggi politici rappresentino un’inversione di tendenza rispetto alle scorse settimane è dimostrato anche da Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi, che in passato aveva drenato voti in favore degli alleati sovranisti, questa volta a differenza della Lega e di Fratelli d’Italia riprende a crescere con un +0,2% che gli vale il 5,2%. Scende ancora Italia viva di Matteo Renzi, che passa dal 4,9% al 4,6%. Si conferma positivo invece l’esordio di Azione, il nuovo soggetto di Carlo Calenda, che alla seconda settimana di presenza tra i sondaggi politici di Mentana passa dal 3,3% al 3,5%. Perde lo 0,1% La Sinistra, che scende così al 3,2%, mentre i Verdi risalgono dello 0,2% portandosi al 2,2%. Grande difficoltà per +Europa, data all’1,5% in perdita dello 0,1%. Cresce invece Cambiamo! di Giovanni Toti, passato dall’1% all’1,2% (+0,2%).

