Sondaggi politici/ Lega sotto 24%, Pd 22%, FdI-M5s ko: leader Cdx, Zaia batte Salvini

Nei consueti sondaggi politici di Ixé presentati ogni martedì sera a Cartabianca, prosegue la “crisi” di consensi della Lega di Matteo Salvini che indietreggia fino al 23,8% perdendo altri 0,5% in 7 giorni. Nella settimana degli Stati generali, il Pd ha guadagnato lo 0,2% salendo fino al 22,2% ma non è migliorato di molto la compagine intera di Governo che non sembra essere stata “avvantaggiata” dalla kermesse di Villa Doria Pamphilj. Il Movimento 5 Stelle perde terreno e scende dal 16,1% del 16 giugno fino al 15,6% di ieri: salgono invece i due mini-partiti di Governo, tanto La Sinistra di Fratoianni-Speranza (al 2,4%, +0,4% in 7 giorni) quanto Italia Viva di Matteo Renzi che recupera terreno e sale al 3% (+0,3%). Scende leggermente rispetto alla scorsa settimana anche Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni con un 14% netto che perde però lo 0,2%: male in generale il Centrodestra, con anche Forza Italia in calo consensi fino al 7,5% dopo il 7,9% di 7 giorni fa.

SONDAGGI IXÈ (23 GIUGNO): FIDUCIA LEADER, ZAIA BATTE SALVINI

A chiudere i sondaggi politici Ixè della settimana ci pensano poi Europa Verde al 2%, Azione Calenda al 1,2% e tutti gli altri partiti che sommati non danno più del 5,8%: a ravvivare le analisi politiche e di consenso di Cartabianca sono poi intervenuti anche i dati riferiti ai singoli leader protagonisti dell’emergenza politico-economico-sanitaria del Covid-19. Ebbene, il Premier Giuseppe Conte si conferma ancora in testa pur dopo le perplessità per il piano di rilancio ancora “lontano” dopo gli Stati generali: al 55% resta in vantaggio su Luca Zaia (in perdita di 2 punti) al 49%, al terzo posto invece Giorgia Meloni al 32%. Il Governatore del Veneto riesce però a battere il leader leghista Matteo Salvini con netti 20 punti di vantaggio che proiettano l’ex Ministro dell’Interno appena davanti a Nicola Zingaretti del Pd (26%), a Silvio Berlusconi di Forza Italia (22%), a Luigi Di Maio del M5s (21%) e da ultimo Matteo Renzi di IV al 12%.



© RIPRODUZIONE RISERVATA