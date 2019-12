Sondaggi politici/ Lega sotto 30% (ma sale Salvini), boom FdI all’11%: Pd-M5s vicini

La Lega di Matteo Salvini secondo i sondaggi politici di Demos per Repubblica scende sotto il 30% per la prima volta dopo oltre un mese; detto che l’istituto demoscopico in questione da tradizione valuta consensi più “moderati” rispetto ad altri istituti, il calo di Salvini si spiega con il balzo ulteriore in avanti di Fratelli d’Italia ormai stabilmente sopra il 10%. Il Governo continua nelle costanti difficoltà di tenuta cui si aggiunge il caos “rischiato” sulla Manovra 2020: alla vigilia dello sbarco in Parlamento della Finanziaria, il Pd indietreggia mentre il M5s “tiene” attorno al 18%, anche qui in controtendenza agli altri sondaggi politici di questo ultimo periodo che attestano più o meno tutti il Movimento 5 Stelle non oltre il 16%. Scendendo nelle pieghe degli ultimi numeri presentati da Demos per Repubblica, scopriamo al primo posto una Lega in calo fino al 29,5% mentre al secondo posto si conferma un Pd “tallonato” da Di Maio (18,7% per i dem, 18,1% per i grillini). Il boom è invece tutto per Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni che compie ennesima crescita di consensi fino all’attuale 11,3%, salita di due punti e mezzo rispetto all’ottobre 2019 sempre dei sondaggi Demos-Repubblica.

SONDAGGI DEMOS (7 DICEMBRE): CALA LA LEGA MA SALE SALVINI

Forza Italia non riesce ad andare oltre al 6,5% anche se è crescita netta rispetto al 6,1% di inizio ottobre: Matteo Renzi non sfonda con Italia Viva e nonostante l’opposizione interna al Governo giallorosso, non al top del consenso nei primi mesi di vita del Conte-2, raccoglie solo il 3,9% su base nazionale. Guardando invece ai singoli leader politici e al loro consenso personale, anche qui l’ex Premier resta nei bassifondi della classifica stilata dai sondaggi politici Demos. Al primo posto resta il Premier Giuseppe Conte che resiste nonostante i casi spinosi del Mes, Ilva e Manovra, ma è in ascesa Matteo Salvini: 50% per il Presidente del Consiglio, 48% per il leader della Lega, ad una sola settimana dallo scontro in Senato sul fondo Salva-Stati. Al terzo posto, non più una sorpresa, la leader sovranista Giorgia Meloni che conferma l’ottimo momento di consenso personale e del partito su base nazionale. Sul fronte “sardine”, il fenomeno sta prendendo numeri ben al di là delle singole piazze: il 54% dei giovani tra i 18 e i 24 anni dichiara nel sondaggio Demos che potrebbe votare un possibile partito delle Sardine. Tra i 25 e i 34 anni, la promessa di un voto è al 39%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA