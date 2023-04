SONDAGGI POLITICI/ Pd +5% su M5s, FdI 29%, Calenda al 4%. Leader, Schlein batte Conte

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI INDEX: BENE ANCORA FDI, CROLLO TERZO POLO (E DIVISIONE)

Nell’ultima puntata di “Piazza Pulita” su La7 sono stati presentati i nuovi sondaggi politici condotti da Proger IndexResearch sull’attualità politica dove emerge ancora un netto vantaggio per la Premier Giorgia Meloni e una distanza scavata ormai di ben 5 punti di consenso tra il “nuovo” Partito Democratico e il “vecchio” Movimento 5Stelle. Osservando i numeri delle intenzioni di voto Index emerge infatti un 29,1% in dote a FdI, ancora primo partito per netto distacco nel Paese: il Pd di Elly Schlein si stabilizza sul 20,5% delle preferenze nazionali staccando nettamente il M5s di Giuseppe Conte, ancora fermo attorno al 15-16%.

Continua il lento ma progressivo recupero della Lega di Matteo Salvini, giunta al 9,3% e comunque tre punti davanti a Forza Italia di Berlusconi al 6,4% su scala nazionale: male nei sondaggi politici, come ovvio che sia data la recente frattura, il Terzo Polo. I sondaggi Index valutano staccati a questo punto Calenda e Renzi con percentuali nettamente al ribasso rispetto alle scorse intenzioni di voto: Azione resta al 4,3%, Italia Viva addirittura al 2,5%. Chiudono i sondaggi politici per Piazza Pulita con il 3% di Verdi-Sinistra, 2,5% di PiùEuropa e 2% per ItalExit con Paragone.

FIDUCIA PREMIER, GOVERNO E LEADER: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Facendo un attimo un salto sui sondaggi politici condotti da Tecné negli scorsi giorni si scopre un’interessante analisi condotta a 6 mesi dall’elezione del nuovo Governo Meloni: ebbene, in questi sondaggi la fiducia attuale dell’esecutivo resta comunque molto alta al 47% con però un calo di 3 punti rispetto all’insediamento. Andamento assai simile ai primi 6 mesi degli ultimi due Governi che precedono Meloni: Draghi al 55% dopo la nomina, 52% dopo il primo semestre, per Conte il basso 29% alla nomina che diventa 25% dopo appena mezzo anno.

Tornando invece ai sondaggi Index dello scorso 20 aprile emerge come la fiducia nella Premier Meloni sia ben distanziata da quella del suo esecutivo: 44% per la leader di Fratelli d’Italia, 34% per l’esecutivo di Centrodestra. Chiudendo la nostra rassegna di sondaggi politici quotidiana, ecco la lista dei principali leader politici in Italia e il rispettivo gradimento degli elettori intervistati dai sondaggi IndexResearch: Schlein resta al 34%, 10 punti dietro alla Premier Meloni, mentre Giuseppe Conte cala fino al 27% di fiducia, appena un punto davanti a Matteo Salvini con il 26%. Chiudono Calenda al 23% e il leader di Forza Italia ancora ricoverato al San Raffaele, Silvio Berlusconi con il 18% di stima.











