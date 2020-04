Sondaggi politici/ Pd ko, Lega 28%, FdI 13,4%: Meloni 31%, Di Maio +10% in un mese

Pubblicità

Nei sondaggi politici raggruppati dalla Open media della settimana appena trascorsa (che tiene conto delle intenzioni di voto di Tecné, Swg, Euromedia Research, Index Research, Emg Acqua e Bidimedia) si conferma la stabilità della Lega in testa alle classifiche pur lontano dai fasti del pre-coronavirus. Male il Pd che non cresce più, non riprende respiro il M5s mentre crescono bene Fratelli d’Italia e Italia Viva di Renzi rispetto agli ultimi sondaggi di domenica scorsa. Nella Open Media del 19 aprile 2020, la Lega di Salvini resta in testa con il 28,2% del consenso mentre dietro è ben lontano il Partito Democratico di Zingaretti con il 21,1%, in calo dello 0,5%: il Movimento 5 Stelle perde solo lo 0,2% ma non riesce comunque a recuperare per l’ennesima settimana consecutivo, al netto dei sondaggi invece molto positivi per il “proprio” premier Giuseppe Conte. 14,6% per i grillini, tallonati ormai stabilmente da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni (e per alcuni sondaggi da tempo, come Tecné, anche superati) in netta salita al 13,4% (+0.3%). La fase 2 del coronavirus potrà anche significare un ritorno a “schemi” politici più noti, ma intanto resta ancora attardato Forza Italia di Berlusconi al 6,2% dopo aver deciso di “staccarsi” dalla linea anti-Mes e quindi pro Europa rispetto agli alleati Salvini e Meloni nel Centrodestra.

SONDAGGI IPSOS (18 APRILE): FIDUCIA LEADER

Chiudono le intenzioni di voto dei sondaggi politici “mediati” da Open Online, Italia Viva di Renzi in crescita al 3,8%, poi Sinistra al 3%, Azione Calenda al 2,2%, Più Europa all’1,8% e infine allo stesso livello di consenso anche i Verdi. Ad oggi, spiegano ancora le analisi di Open, «solo l’alleanza con FdI (41,6%) o lo schema classico del Cdx (47,8%) garantirebbero la governabilità del Paese». Facendo un “salto” sui sondaggi che invece inquadrano la fiducia attuale nei principali leader di partito (quindi è escluso il Premier Conte, comunque per distacco ancora oggi in testa alle classifiche demoscopiche), i dati analizzati da Ipsos per il Corriere della Sera mostrano come Giorgia Meloni sia ancora questa settimana la preferita degli italiani, pur perdendo lo 0,4,% rispetto ad un mese fa. 31% per la n.1 di Fratelli d’Italia, seguita a sorpresa da Luigi Di Maio ex leader M5s risalito al 30% con un guadagno netto di 10 punti in un solo mese. Al terzo posto invece Matteo Salvini (29%, -0,2%) mentre subito dietro con 28 punti percentuali troviamo il leader del Partito Democratico, Nicola Zingaretti. A chiudere i sondaggi politici “personali”, troviamo Silvio Berlusconi al 22% e Matteo Renzi solo al 10% e ancora ultimo nella fiducia dei leader di partito.



