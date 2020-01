Sondaggi politici, post voto Emilia Romagna/ Lega 33%, Meloni 10,6% ‘tallona’ M5s

Nei primissimi sondaggi politici stilati sì prima delle Elezioni Regionali 2020 ma pubblicato dopo i risultati del voto in Calabria ed Emilia Romagna, due dati su tutti si impongono: la Lega, pur con la sconfitta della Borgonzoni contro Bonaccini, resta il primo partito d’Italia e guida della coalizione di Centrodestra in potenziali elezioni anticipate. In secondo luogo, la crescita ormai evidente e costante di Fratelli d’Italia che arriva a tallonare ormai il Movimento 5 Stelle in caduta libera dopo i pessimi risultati delle Regionali 2020. I voti delle liste nazionali in Emilia Romagna hanno visto il Pd trionfare al 34,7%, inseguito dalla Lega a 31,9%, con Fratelli d’Italia all’,86% e il Movimento 5 Stelle al 4,7%, appena davanti a Forza Italia. Se però si guardano i dati nazionali, resta confermato un dato su tutti, ovvero un Centrodestra in grado di battere ad oggi le forze al Governo (sempre ammesso che M5s, Pd, Italia Viva e LeU si presentino assieme alle urne, alquanto improbabile vedendo la prossima legge elettorale quasi completamente proporzionale). I sondaggi politici condotti da Swg per la Maratona Mentana di La7 indicano una Lega al 33,2%, in lievissima perdita rispetto a 7 giorni fa ma sempre in testa alla “truppa” dei partiti nelle intenzioni di voto nazionali.

SONDAGGI SWG (25 GENNAIO): RISALE FORZA ITALIA

La Meloni con Fratelli d’Italia si “ferma” al 10,6%, ormai con l’obiettivo in testa di riuscire a superare – proprio come nelle Elezioni Regionali in Emilia Romagna – il Movimento 5 Stelle, senza leader e con dati elettorali tutt’altro che incoraggianti. Il Pd indietreggia al 17,5% anche se nelle prossime settimane potrebbe aumentare di qualche punto visti i risultati ottimi in Emilia Romagna con il Governatore riconfermato Bonaccini. Al 34% nel marzo 2018, i 5Stelle continuano la discesa terribile oggi fermatasi al 14,9%, per la prima volta sotto il 15% in sondaggi politici nazionali: sale dello 0,8% in una sola settimana Forza Italia che potrà anche “incamerare” nuovi consensi nei prossimi giorni a fronte dei risultati emersi in Calabria, con la vittoria schiacciante della candidata Jole Santelli, nominata prima donna alla guida della Regione. Restano ancora da dirimere il “futuro” non solo del Governo ma delle singole forze interne con rapporti di forza certamente mutuati dopo il voto delle Regionali: i dubbi elettorali delle prossime settimane saranno dunque non solo il possibile o meno voto anticipato, ma anche il destino del rapporto Renzi-Zingaretti-M5s assieme al Premier Giuseppe Conte.

