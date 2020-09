Sondaggi politici/ Regionali Puglia: Fitto 41%, Pd (39%) spera in voto disgiunto M5s

È tempo di Regionali e anche i sondaggi politici – condotti fino all’inizio del silenzio elettorale scattato da oggi – si adeguano alla fitta campagna elettorale che porterà Centrodestra vs Governo Conte-2 nelle 6 Regioni al voto il prossimo 20-21 settembre 2020. Oggi sul Corriere della Sera Nando Pagnoncelli presenta gli ultimi sondaggi Ipsos su una delle 2 Regioni più in bilico, oltre alla Toscana, ovvero la Puglia: i 4 principali candidati hanno diversa “visibilità” agli occhi degli elettori pugliesi, con Raffaele Fitto al 79%, Michele Emiliano al 92%, Antonella Laricchia (M5s) al 49% e Ivan Scalfarotto (Italia Viva) addirittura solo da 1 pugliese su 4. Ma è sugli ultimi sondaggi alle urne che si scorge la svolta anti-giunta uscente: Emiliano infatti, appoggiato da Pd e liste civiche, non va oltre il 39,4%, al momento superato seppur di poco dal rivale di FdI Raffaele Fitto, al 41% sostenuto dal Centrodestra compatto. Alla candidata M5s che ha rifiutato l’alleanza con Emiliano – come aveva invece proposto il Premier Giuseppe Conte – resta un 15,6%, mentre per Scalfarotto non si va oltre all’1,6%.

SONDAGGI PAGNONCELLI (2 SETTEMBRE): PUGLIA, IL VOTO ALLE LISTE

È però sulle liste che si assiste alla battaglia ancora più delicata per la vittoria finale il 21 settembre al voto regionale: Fitto vs Emiliano è al momento anche Lega contro Pd, con i dem lievemente avanti (18%) rispetto al Carroccio (17,5%). Proseguono le intenzioni di voto nei sondaggi politici Ipsos-Corriere della Sera con M5S (17%), Fratelli d’Italia (12,9%), Forza Italia (7,5%). Insomma, come sottolinea Pagnonceli a commento del sondaggio, vi è grande incertezza che non può non avere un’eco nazionale per l’importanza strategica che i voti in Puglia e Toscana rivestono per il Centrosinistra: «La somma delle liste che sostengono Emiliano nel complesso raggiunge il 38,4% (quindi 1% in meno delle intenzioni di voto al candidato), mentre quelle in appoggio a Fitto si attestano al 42,4% (1,4% in più). Analogamente il M5S otterrebbe più voti per la lista che per la propria candidata (1,4% in più)». Questo vuol dire, conclude il sondaggista, che Emiliano al momento si avvale del voto disgiunto di parte degli elettori di M5s e altre liste: «il 45% dei pentastellati esprime gradimento per il presidente uscente, come pure il 18% degli elettori di centrodestra. E non a caso nei giorni scorsi Emiliano aveva rivolto un appello agli elettori del M5S per invitarli al voto disgiunto».



