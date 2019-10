Sondaggi, Elezioni Umbria 2019/ Dati nazionali: Tesei vs Bianconi o Lega vs M5s-Pd?

Al netto di sondaggi politici e analisi di voto a livello nazionale, oggi si apre la prima vera sfida elettorale dopo la nascita del Governo Conte-2 e non solo: le elezioni Regionali in Umbria 2019 rappresentano anche il primo vero test per la tenuta del “patto civico” siglato da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle dopo il voto su Rousseau del 21 settembre scorso. Nelle ultime settimane come impone la legge elettorale non sono stati disponibili sondaggi o sentiment, quantomeno quelli ufficiali, sulla sfida che coinvolge gli 8 candidati Governatore ma è evidente fin dall’inizio della partita che la vera sfida sarà molto presumibilmente tra il candidato di Pd-M5s-Centrosinistra Vincenzo Bianconi e la candidata di Lega-Fratelli d’Italia-Forza Italia (l’intero Centrodestra) Donatella Tesei. Ebbene, guardando gli ultimi sondaggi ufficiali disponibili – dello scorso 7 ottobre condotti da Swg – si può risalire alla situazione cristallizzata a venti giorni dal voto che ovviamente potrebbe essere cambiata e non poco dopo i tanti fatti di politica nazionale che potrebbero aver condizionato e modificato le intenzioni di voto. Al 7 ottobre la situazione vedeva Donatella Tesei tra il 48 e il 52% di preferenze, sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e altre liste di centrodestra; al secondo posto non staccato di molto il candidato di Pd, MoVimento 5 Stelle, Bianconi per l’Umbria e altre liste di centrosinistra, Vincenzo Bianconi; al terzo posto Claudio Ricci al 3-5%, sostenuto da Ricci Presidente, Italia Civica e Proposta Umbria. Completano la classifica Emiliano Camuzzi (PCI e Potere al Popolo), Rossano Rubicondi (Partito Comunista) e anche gli altri candidati Governatore (Antonio Pappalardo, Giuseppe Cirillo, Martina Carletti) tutti tra lo 0 e il 2% come forbice di risultato.

SONDAGGI EMG (24 OTTOBRE): REGIONALI UMBRIA, PRIMO TEST ELETTORALE

Giovedì nel corso della puntata di Agorà il sondaggista Masia espose gli ultimi sondaggi politici di Emg Acqua in merito alla possibilità per il Movimento 5 Stelle di coalizzarsi con il Pd o con la Lega in un eventuale prossima chiamate alle urne nazionali. Ebbene, con le Regionali in Umbria che incombono, rileggere quei dati possono essere molto utili per capire come l’elettorato pentastellato (a livello nazionale, vale sempre la pena ricordarlo, ndr) sia sostanzialmente “diviso” davanti a questo bivio. Ricostituire un’alleanza gialloverde o proseguire con l’impianto Pd-M5s come siglato nel patto civico per l’Umbria tra Di Maio e Zingaretti? Sebbene il voto della piattaforma Rousseau un mese fa era stato chiarissimo, ad oggi i consensi per gli elettori M5s intercettati dai sondaggi Emg del 24 ottobre mostrano qualche dubbio in più: alla domanda «secondo lei per il Movimento 5 Stelle è meglio l’accordo…» il 46% ha confermato l’impianto del Governo Conte-bis, ovvero con il Centrosinistra a guida Pd, mentre a sorpresa il 44% rivorrebbe un accordo con la Lega pur dopo lo strappo consumato in agosto con l’ex Ministro Matteo Salvini. Un dato piuttosto imponente per l’intero consenso M5s che risulta inevitabilmente “spaccato” sul Conte-bis e sull’alleanza stretta con i “nemici di sempre” dem: dopo l’Umbria si avrà anche un primo vero esito tangibile, ma di certo tali sondaggi non aiutano ad affrontare serenamente il voto umbro e i prossimi in Calabria e Emilia Romagna per Di Maio, Conte e Casaleggio.

