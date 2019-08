SONDAGGI POLITICI/ Salvini e la Lega giù: M5s, l’effetto Conte vale il 7%

Gli ultimi sondaggi politici elettorali descrivono per sommi capi quanto già registrato nei giorni scorsi: un calo della Lega, un crollo della fiducia nei confronti di Matteo Salvini e una risalita del MoVimento 5 Stelle. Secondo l’istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli, autore dell’ultima rilevazione pubblicata su Il Corriere della Sera, il ritorno in auge dei grillini è da legarsi soprattutto a quello che può essere definito “effetto Conte”. Il Presidente del Consiglio durante la crisi di governo si è ritagliato di fatto il ruolo di “anti-Salvini” e non viene più vissuto come un elemento estraneo alla politica bensì come un giocatore in campo. La sua figura viene strettamente associata al MoVimento 5 Stelle e per questo motivo il gradimento nei suoi confronti capitalizza consensi per questa forte. Quanto vale il suo apporto? Da metà luglio a fine agosto il M5s è passato dal 17,4% al 24,2%: un aumento di quasi 7 punti percentuali.

SONDAGGI POLITICI, LEGA IN CALO: SALVINI CROLLA NELLA FIDUCIA

L’altro aspetto che emerge con maggiore chiarezza dagli ultimi sondaggi politici è il calo di consensi fatto registrare dalla Lega nei giorni immediatamente successivi all’apertura della crisi di governo aperta da Matteo Salvini. Ed è proprio il leader del Carroccio colui che sembra pagare – anche più del suo partito – il peso della sua decisione di staccare la spina al governo. L’indice di fiducia degli italiani nei suoi confronti è sceso infatti in poche settimane dal 51% al 36%. Un calo di 15 punti percentuali che potrebbe essere interpretato come la recisione del legame con gli elettori del MoVimento 5 Stelle che durante l’esperienza di governo comune vedevano nel leghista un interlocutore di cui fidarsi. Ma è la stessa Lega ad aver perso elettori nell’ultimo mese e mezzo: rispetto alla rilevazione di metà luglio infatti il Carroccio scende dal valore record del 35,9% al 31,8%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA