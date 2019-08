Sondaggi elettorali politici/ YouTrend: Lega al 31,9%, M5s al 18,6%: boom Meloni

Mentre si infittiscono le consultazioni alla Camera con il Premier incaricato Giuseppe Conte, arrivano sulla scrivania dei vari partiti gli ultimissimi sondaggi politici elettorali stilati da YouTrend/Quorum per Sky Tg24, e iniziano ad essere interessanti perché danno il polso della situazione con la crisi di Governo ormai alle spalle. La Lega di Salvini esce frastornata da questo mese di agosto: dopo aver aperto la crisi e creduto di poter arrivare ad Elezioni anticipate forti di un quasi 40% nei sondaggi, i nuovi dati non solo smentiscono tale sensazione ma abbassano il consenso del leader leghista fino al 31,9% di oggi, 30 agosto 2019. La Lega resta il primo partito d’Italia e con l’opposizione che ora guiderà per i prossimi mesi potrebbe non essere conclusa qui l’ascesa di un partito che solo qualche anno fa era dato al 5% come quasi morto; ma inevitabilmente è un ridimensionamento quello che iniziano a registrare i sondaggi elettorali nazionali, e non sono gli unici. Per il Partito Democratico, nonostante l’accordo di Governo tra Zingaretti, Di Maio e Conte non viaggia per sondaggi migliori e si attesta al 22,3%, un passo indietro rispetto alle Europee dove già i dem avevano perso su tutta la linea contro il Centrodestra.

SONDAGGI POLITICI YOUTREND (30 AGOSTO): BOOM DI FRATELLI D’ITALIA

Per il Movimento 5 Stelle che comunque non crolla come si poteva pensare dopo la debacle clamorosa delle Europee resta ad un interlocutorio 18,6% su scala nazionale nei sondaggi politici di YouTrend e l’accordo di Governo che si appresta a portare a casa con il Partito Democratico potrebbe non essere digerito, nel breve termine, benissimo dall’elettorato che per anni ha inteso il Pd come il peggior nemico politico che potesse capitare. Interessante e molto il dato di Fratelli d’Italia, ormai stabilmente il quarto partito nazionale dopo anni di anonimato tra il 3 e il 5%: per Giorgia Meloni, complice anche la difficoltà di agosto di Matteo Salvini, il dato elettorale ora schizza all’8,8%, staccando nettamente una Forza Italia in crisi e discesa fino al 6,8% dopo già delle Europee non eccellenti per Silvio Berlusconi. Balzo prodigioso di +Europa-Bonino che negli ultimi sondaggi Quorum registra un 4,1% su scala nazionale: la Sinistra, che si appresta a chiudere l’accordo per il Governo entrando in maggioranza, non va oltre il 2,9% nei consensi. 54,5% il totale delle preferenze espresse, con il 46,5% invece di indecisi/astenuti che rappresentano un capitale iper-ghiotto per tutti i partiti nei prossimi mesi di importanti appuntamenti elettorali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA