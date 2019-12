Sondaggi politici/ ‘Supermedia’ del 2019: Lega ‘altalena’, M5s perde il 10%, top FdI

La supermedia delle supermedie dei sondaggi politici è stata presentata per questo ultimo giorno dell’anno da YouTrend-Quorum per Agi e ci racconta, con i numeri, un 2019 dove la politica è stata ancora più “schizofrenica” di quanto già non fosse stato lo sclerotizzato 2018: una Lega passata dl Governo all’opposizione volendo raggiungere i “pieni poteri”, un Pd che rimane incollato sopra il 20% nonostante la scissione di Renzi, un M5s che perde il 10% in 12 mesi e un Fratelli d’Italia che invece resta l’unico partito in netta crescita dopo alle soglie del nuovo anno ormai imminente. La supermedia prodotta dai sondaggi YouTrend tra la prima del 2019 (10 gennaio) e l’ultima dell’anno (19 dicembre) mostra sì indicazioni interessanti, se però si tengono anche presente gli andamenti specifici dei singoli partiti (che vedremo in giornata con specifici approfondimenti, ndr): infatti la Lega passa dal 31,7% di inizio gennaio 2019 all’attuale 31,2% di fine anno, ma in mezzo è successo quasi di tutto. Più “statico” il Pd che guadagna solo lo 0,6% ma che contiene decisamente le perdite dalla scissione renziana di Italia Viva (4,8%); chi invece cola a picco è il Movimento 5 Stelle, passando dal 26% di gennaio scorso all’attuale 16,3%, con la fine del Governo Conte-1 e l’asse nuovo con Zingaretti che in entrambi i casi ha contributo alla crisi interna oggi evidente nelle stesse dimensioni parlamentari.

SONDAGGI YOUTREND (31 DICEMBRE): UN ANNO DI.. LEGA

Benissimo Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia che passa in un solo anno dal 4% al 10,6% attuale, rosicchiando voti a Salvini dopo la nascita del Conte-bis: i sondaggi politici prodotti da YouTrend in questa speciale supermedia danno poi conto anche dell’andamento di Forza Italia, in calo del 2,1% rispetto a 12 mesi fa, ma anche della Sinistra che nonostante l’ascesa al Governo non modifica il proprio basso consenso, anzi perde dal 2,5% fino all’attuale 2,1% su scala nazionale. Come dicevamo, l’elemento da tenere in considerazione per capire dove è andata (e dove andrà) la politica è anche il singolo “trend” dei partiti principali: iniziamo dalla Lega, dove un’autentica “altalena” ha contraddistinto l’anno elettorale e di sondaggi. Le vittorie in tutte le competizioni Regionali tenutesi nel 2019 hanno contribuito a far diventare la Lega il primo partito d’Italia, anche se con un andamento piuttosto “sclerotizzato”. 31,7% ad inizio 2019, 34,3% come risultato ottenuto alle Europee e picco massimo per Salvini raggiunto l’11 luglio con il 37,7%, appena prima di tentare la mossa della crisi di Governo per andare col Centrodestra a Palazzo Chigi. Poi il passaggio di mano dal Conte-1 al Conte-2 e l’inevitabile perdita di consensi per la Lega, che torna infatti a scendere sotto il 33%; fine anno con l’altalena, risalendo di nuovo attorno al 34% salvo poi riscendere in dicembre attorno al 32% anche per la crescita netta di Giorgia Meloni e l’esplodere delle “Sardine” anti-Salvini in molte piazze d’Italia.

