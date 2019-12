Sondaggi politici/ 50% boccia il Governo Pd-M5s-Renzi: “migranti? Tema minore”

«L’anno che sta arrivando, tra un anno cambierà…», cantava anni fa il grande Lucio Dalla e, osservando oggi i sondaggi politici espressi da Ipsos per il Corriere della Sera, quel “2019 anno bellissimo” pronunciato 12 mesi fa dall’allora Premier “gialloverde” Giuseppe Conte non si è praticamente confermato per nessun elettore intervistato. I dati espressi questa mattina evidenziano un 49% del tutto convinto della pessima e sbagliata direzione in cui sta andando il nostro Paese a livello politico. Il Governo Conte-2 non solo non piace e non convince ma rappresenta, per gli elettori del sondaggio Ipsos, un obiettivo ormai errato per risolvere i problemi dell’Italia: è il 10% in più rispetto alla stessa domanda di un anno fa, quando ancora Lega e M5s erano a Palazzo Chigi insieme e il Premier Conte esultava così «ci sono tutte le aspettative per un 2019 bellissimo». Ad oggi, solo il 21% ritiene che la “strada sia giusta”, netto calo del 14% rispetto ai fiduciosi del Governo Conte-1; addirittura il 30% non si esprime, un dato forse molto più indicativo che riflette il distacco secco tra il cittadino e la politica nazionale.

SONDAGGI IPSOS (29 DICEMBRE): LE PREOCCUPAZIONI DEGLI ITALIANI

La Lega è in testa nelle intenzioni di voto anche di fine dicembre, anche se un certo calo viene registrato per Salvini nei sondaggi politici di fine anno: alcuni temi non sono più “primari” per l’elettorato, il che porta inevitabilmente il Carroccio a perdere qualche punto percentuale (anche se il Governo Pd-M5s-Renzi non ne approfitta). Osservando ancora i sondaggi Ipsos, si capisce come ad esempio il tema dell’immigrazione sia avvertito oggi più di un anno fa come un punto “minoritario” rispetto a tante altre preoccupazioni che affliggono gli italiani: il 77% ritiene che sia il lavoro il vero problema di oggi, il 10% teme il funzionamento delle istituzioni e il 43%, in netta ascesa rispetto a fine 2018, è preoccupato per la situazione politica di oggi tra opposizione sul piede di guerra e Governo tutt’altro che compatto al proprio interno. Il welfare al 36% e poi solo dopo l’immigrazione, al 23%, come tematiche di preoccupazione per gli italiani.

