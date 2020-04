SONDAGGI POLITICI/ Swg: boom Meloni sopra il 13%, giù i due Matteo. Risale Berlusconi

Pubblicità

Nella nostra consueta rubrica dedicata ai sondaggi politici non possiamo fare a meno di citare l’ultima rilevazione SWG resa nota nel Tg La7 di Enrico Mentana. Secondo gli ultimi dati, se si andasse oggi a nuove elezioni, la Lega sarebbe sì primo partito, ma in deciso calo rispetto alle vette toccate nei mesi scorsi. Lo schieramento di Matteo Salvini viaggia oggi al 29,5%, in calo dello 0,2% rispetto ad una settimana fa. In crescita invece il Partito Democratico, che in aumento dello 0,1% raggiunge la soglia psicologica del 20%. Che sia un momento positivo per le forze di maggioranza lo chiarisce anche il dato del MoVimento 5 Stelle, che negli ultimi sette giorni recupera lo 0,2% e si issa al 14,4%. I grillini devono però guardarsi le spalle da un concorrente ostico se vogliono mantenere quanto meno il podio…

SONDAGGI POLITICI: BOOM FRATELLI D’ITALIA E BERLUSCONI

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni insidia pericolosamente il MoVimento fondato da Beppe Grillo: il partito di destra guadagna mezzo punto in una settimana portandosi così al 13,3%. Della stessa portata è il boom fatto registrare nell’arco degli ultimi 7 giorni da Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi risale la china portandosi dal 5,3% al 5,8%, merito della linea di responsabilità manifestata durante la crisi? In calo, dal 3,8% al 3,5% Sinistra Italiana/Mdp Articolo 1, così come pesante è il crollo fatto registrare da Italia Viva di Matteo Renzi, giù di mezzo punto dal 3,6% al 3,1%. Segnali di risveglio invece per Azione di Carlo Calenda, passato dal 2,4% di una settimana fa al 2,6% odierno. Giù invece +Europa al 2% in calo dello 0,4% e i Verdi, scesi all’1,9% (-0,2%). Fermo all’1,3% Cambiamo! di Giovanni Toti.



