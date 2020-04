Sondaggi politici/ Lega al 27,5%, Pd 21% ‘svuota’ Renzi: 80% ‘premia’ Conte per Dpcm

Pubblicità

Nei sondaggi politici espressi il 17 aprile scorso da Euromedia per Porta a Porta già si evinceva come un’altra settimana passava e i partiti principali non trovavano particolari “picchi” in ascesa o in discesa a dimostrazione che anche l’intero panorama politico-elettorale passa decisamente in secondo piano davanti alla costante emergenza coronavirus. Al netto di ciò, tanto in quelle intenzioni di voto quanto in tutte le ultime analisi di questi mesi registrano comunque un andamento indicativo per i principali attori politici, in primis il Premier Conte che continua a crescere nei sondaggi a dispetto di un Governo che invece non sembra andare alla stessa velocità: nei sondaggi Euromedia la Lega si conferma primo partito del Paese ma ancora in flessione, al 27,5%, davanti ad un Pd che col 21% stabilmente si conferma seconda forza (e ha ormai “svuotato” parte del serbatoio di voti dell’ex suo Segretario Matteo Renzi). Risale al 14,7% il Movimento 5 Stelle, sempre più incalzato però da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni (13,8%), la seconda leader più stimata dagli italiani in tutta la crisi Covid-19.

Pubblicità

SONDAGGI EUROMEDIA (17 APRILE): GLI ITALIANI “VOGLIONO” I DIVIETI

A completare il quadro dei sondaggi politici di Porta a Porta troviamo poi Forza Italia scesa al 6,4%, Cambiamo di Toti all’1%, Azione Calenda al 2,2%, Sinistra Italiana all’1,5%, Mdp allo 0,8%, Italia Viva di Renzi al 3,2% e Verdi-+Europa che si contendono l’1,5% su scala nazionale. L’astensione è ancora alta, al 36,2%, mentre la sfida tra coalizioni ad oggi vedrebbe l’area di Governo completa al 41,2% e un Centrodestra ancora in vantaggio con il 48,7% dei consensi su base nazionale. Se dunque Salvini-Meloni-Berlusconi-Toti ad oggi offrono maggiori garanzie per un ipotetico cambio di Governo contro l’area giallorossa, non si può dire altrettanto quando si parla direttamente delle scelte del Premier Conte in merito alla crisi coronavirus in atto.

Alla domanda secca del sondaggio Euromedia «Lei quanto condivide gli obblighi e le restrizioni che Le sono stati imposti dal Governo e dalla Sua Regione e che ha dovuto seguire durante questo periodo di quarantena?» la risposta, a sorpresa, vede il 42,4% “molto positivi” e il 37,9% “abbastanza” con le misure delle autorità, premiando così le scelte sui divieti imposti dai Dpcm all’80,3%. Questo significa che ad oggi solo il 17% in tutta Italia ritiene la quarantena e il lockdown una misura errata o esagerata per far fronte alla pandemia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA