Sonia Bruganelli accusa Antonino Spinalbese al GF Vip: “È impazzito!”/ “Si sente un figo, anche meno!”

Sonia Bruganelli critica aspramente Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip: “È impazzito!”

Non è stata una puntata semplice per Antonino Spinalbese quella del Grande Fratello Vip del 17 ottobre. Il gieffino si è trovato al centro di molti scontri ma, soprattutto, di critiche causate dal comportamento avuto nei confronti di Edoardo Donnamaria nel rapporto con Antonella Fiordelisi. Un atteggiamento che viene criticato aspramente in studio da Sonia Bruganelli.

L’opinionista ha infatti attaccato Antonino dallo studio, trovando scorretto e non ‘da uomo’ il comportamento avuto con Donnamaria: “Mi scuso con Edoardo, Antonino è totalmente impazzito. – ha tuonato Sonia, continuando – Mi viene da dirgli “molto meno”, si sente un figo ma ha fatto una cosa che da uomo quale si sente di essere, è bruttissima nei confronti di un altro compagno di viaggio”.

Sonia Bruganelli contro Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini approva

Si è detta fortemente d’accordo con la Bruganelli Ginevra Lamborghini. L’ex gieffina ha chiesto di intervenire per comunicare il suo pensiero ad Antonino: “Mi spiace vedere in te un atteggiamento poco adulto. Te la dico da amica, mi collego al discorso fatto da Edoardo sull’essere poco aderente all’essere uomo. – ha attaccato, continuando – Io sono rimasta colpita qualche settimana fa quando ti è scappato di dire che io avrei avuto nei tuoi confronti un atteggiamento non apprezzato, ovvero che mi sarei avvicinata a te nonostante fossi fidanzata. Io ti ho offerto la mia amicizia, pura e limpida e devo dirti che con quelle parole mi hai fatto sentire sporca”.

