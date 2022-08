Sonia Bruganelli “Adriana Volpe? Io le voglio bene”/ Ma le frecciatine non mancano…

Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello Vip, ma Adriana Volpe…

Sonia Bruganelli è la moglie di Paolo Bonolis, ma anche opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo una serie di tira e molla e dichiarazioni in cui Lady Bonolis aveva smentito categoricamente la possibilità di fare il bis, alla fine la Bruganelli ha accettato di ricoprire per il secondo anno consecutivo il ruolo di opinionista nel reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Immancabile la polemica a distanza con la “rivale” Adriana Volpe sostituita da Orietta Berti. “Sonia Bruganelli? La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre” – ha dichiarato la Volpe dalle pagine del settimanale Nuovo Tv.

Sonia Bruganelli replica ad Adriana Volpe sul ritorno al GF Vip 7: "Invidiosa"/ La pesante stoccata

Nonostante la bocciatura al GF VIP, la Volpe ha in serbo delle novità per il suo pubblico e dalle pagine del settimanale ha dichiarato: “vedrete vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più”.

Sonia Bruganelli: “Adriana Volpe? Io le voglio bene”

Le parole di Adriana Volpe sulla presenza di Sonia Bruganelli come opinionista al Grande Fratello Vip non sono passate inosservate alla moglie di Paolo Bonolis che, nonostante fosse in vacanza, ha prontamente replicato alla ex collega. “Mi risulta che Guardì sia ancora in vita”. Michele Guardì ha infatti curato programmi come “I Fatti Vostri”, “Mezzogiorno in Famiglia”, “Scommettiamo che…?” – ha detto la Bruganelli punzecchiando la rivale. Eppure le due sembravano aver siglato un armistizio, visto che durante un’intervista doppia rilasciata a Verissimo, la Volpe aveva detto : ” abbiamo creato un feeling: è wrestling in studio, penso si veda, e sano cazzeggio in pubblicità. Ci diamo una mano, ci consigliamo” con la Bruganelli che aveva rivelato: “Io le voglio bene”.

Sonia Bruganelli "Carta bloccata, ho sei conti correnti e non ricordo il pin"/ Ira del web:"Non si vergogna?"

Sta di fatto che tra le due c’è ancora qualcosa di irrisolto. Polemica a parte, la Bruganelli è prontissima per la nuova edizione del GF VIP: “la proposta è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”.

LEGGI ANCHE:

Adriana Volpe: "Sonia Bruganelli al GF Vip 7? Basita dalla sua incoerenza"/ "Pare abbia fatto carte false…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA