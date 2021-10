Sonia Bruganelli al vetriolo, “Adriana Volpe non è sincera”/ “Ha paura di deludere i fan”

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe si sono raccontate a cuore aperto in un’intervista rilasciata al settimanale Chi e hanno rivelato cosa pensano l’una dell’altra. Sonia Bruganelli ha spiegato di apprezzare la collega per la passione e l’impegno che mette nel suo lavoro: “Di Adriana apprezzo la voglia enorme che ha di fare bene il suo lavoro. Umanamente non ci conosciamo, la vedo come professionista e ammiro la passione che ha per quello che fa. Prima del debutto mi ha detto: ‘Mi batte il cuore’. A me non batteva. Per lei questo lavoro è la sua vita e la ammiro perché ha superato momenti difficili dovendo comunque mostrarsi serena davanti alle telecamere e può essere stato faticoso”. C’è qualcosa però che Sonia non riesce a digerire e riguarda la sua mancanza di sincerità: “Spesso ha paura di deludere il suo pubblico e, quindi, non sempre è sincera come potrebbe permettersi di essere. Lei ha sempre cercato di fare fronte comune, ma non voglio: abbiamo pareri diversi e, quando ho accettato il Gf Vip, ho detto: ‘Devo essere me stessa’. Non faccio questo lavoro, sto dietro le quinte per non espormi e non voglio piacere”, ha poi ribadito.

Sonia Bruganelli "Nella vita ho pagato l'essere schietta"/ "Bonolis? Del GF dice..."

Sonia ha poi svelato qual è la concorrente qual è la concorrente che più apprezza: “Mi piace Soleil Sorge perché è strafottente, arrogante. Forse dovrebbe recitare meglio, quando parlava con Gianmaria e alzava la gonna per far vedere lo spacco non era proprio da Oscar. Ha avuto tutte contro, ma lei ha la consapevolezza di piacere proprio per quello che fa”. A piacerle meno è invece Alex Belli: “Non è possibile che se piangi lui pianga con te, se non sai nuotare lui ti insegni. Aspettavo proprio che perdesse la pazienza”.

Adriana Volpe difende Soleil "Isolata al GF Vip"/ "Non accettate le sue scuse"

Adriana Volpe ironizza su Sonia Bruganelli: “Mi piace la sua scarpiera”

Adriana Volpe svela le sue impressioni sulla collega Sonia Bruganelli. Ironizzando, Adriana dice che a piacerle di Sonia è la sua scarpiera ma anche i suoi occhi. Non riesce a sopportare invece l’utilizzo dei social che l’opinionista ha fatto nel passato ma anche nel presente. Probabilmente si sarà riferita alla foto con Giancarlo Magalli che tanto ha fatto infuriare la Volpe. Poi ha spiegato chi sono i suoi preferiti e chi non sopporta: “Francesca Cipriani perché mi dovete, Soleil perché è tosta e provocatrice, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo per le belle persone che sono. Non sopporto quelli che stanno nelle retrovie, che passano settimane senza esporsi. Andrea Casalino è uno di questi”. Adriana Volpe ha poi voluto cogliere la palla al balzo facendo un invito alla sua collega Sonia Bruganelli: “Coalizziamoci e saremo più forti e allora sì che ci temeranno tutti, Alfonso compreso”. Finora non sembra che Sonia sia pronto ad accoglierlo.

Giancarlo Magalli vs Adriana Volpe/ "Lei mi ha fatto diventare il suo peggior nemico"

Proprio qualche giorno fa, Sonia ha coinvolto sui social anche Tommaso Zorzi. Dopo la cena trascorsa assieme a Paolo Bonolis, Sonia ha postato sui social la foto con il marito. Zorzi ha così commentato. “Ma la foto con Paolo si poteva fare? Non ricordo com’era da manuale”. Adriana replicherà anche a questa frecciatina?



© RIPRODUZIONE RISERVATA