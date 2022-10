Sonia Bruganelli asfalta Elenoire e Cristina e difende Luca al GF Vip/ “Basta mettere malizia dove non c’è!”

Sonia Bruganelli difende Luca Salatino al GF Vip e attacca Cristina Quaranta

Sonia Bruganelli si schiera apertamente dalla parte di Luca Salatino nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip. L’argomento che scatena lo scontro in studio è il massaggio che Nikita ha fatto a Luca e le insinuazioni lanciate da Cristina Quaranta e poco dopo da Elenoire Ferruzzi. Insinuazioni maliziose che scatenano lo sfogo e l’attacco in studio di Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis sulla moglie Sonia Bruganelli/ "Dormiamo separati? Tema delicato..."

L’opinionista si scaglia prima contro Cristina Quaranta e la accusa: “La malizia dici di non avercela messa ma in realtà ce l’hai messa perché sai la fragilità di Luca su questo argomento, che senso ha dire, quando vedi un massaggio che davvero non aveva niente di erotico, non può essere un esempio come dici… Se io fidanzata la malizia non la vedo, la metti in testa te!”

Sonia Bruganelli/ "L'uomo che ringrazierò sempre": smentita crisi con Paolo Bonolis?

Sonia Bruganelli contro Elenoire Ferruzzi

L’attacco di Sonia Bruganelli però continua e colpisce anche Elenoire Ferruzzi che ha criticato Luca per avere due pesi e due misure tra lei e Nikita: “Poi a Elenoire che dice a Luca ‘due pesi e due misure’, ma se anche fosse Luca avrà diritto di farsi fare il massaggio da chi vuole oppure questo vuol dire che è contrario, che è un maschilista, che è omofobo? – ha tuonato – Perché ragazzi, qui stiamo mischiando i concetti!”

A rispondere è stata la Quaranta che ha rinnegato tutte le accuse: “Io mettere in crisi Luca? Assolutamente no, non c’è strategia. Mi sono messa nei panni di Soraia. Non c’era malizia o cattiveria, era una riflessione, una domanda pulita.”

Silvia Bonolis figlia Sonia Bruganelli e malattia/ "Danni motori dopo operazione a.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA