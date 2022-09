Sonia Bruganelli asfalta Sara Manfuso al GF Vip/ “Dici che il tuo cervello arriva prima delle tett* e poi…”

Sonia Bruganelli asfalta Sara Manfuso in diretta al Grande Fratello Vip

Si scatena lo scontro in diretta al Grande Fratello Vip 2022 tra Sonia Bruganelli e la concorrente Sara Manfuso. In Casa è arrivata per una sorpresa al fidanzato Luca Salatino Soraia Ceruti che ha in settimana criticato proprio Sara, dicendo di lei che è falsa. Sonia Bruganelli manifesta di essere d’accordo con la ragazza, spiegando poi alla Manfuso perché.

Facendo riferimento a quanto accaduto tra Elenoire e Luca in settimana, Sonia ricorda come Sara abbia incoraggiato lo scontro tra i due invece di aiutare l’amica a ragionare: “Tu hai parlato con la tua amica Elenoire, tu sei fuori dal meccanismo, sei sua amica e ti sei messa con lei a sottolineare come Luca avesse un atteggiamento verso di lei. – ha esordito l’opinionista – Visto che ti reputi che sei una persona intelligente, mi chiedo come mai questa tua intelligenza non ti abbia fatto capire che una persona sincera e buona come Luca , invece di alimentare una storia che non è mai esistita.” tuona.

Sonia Bruganelli critica Sara Manfuso per il comportamento con Elenoire

Sonia Bruganelli è un fiume in piena e asfalta la Manfuso, accompagnata da applausi scroscianti del pubblico che manifesta la sua approvazione: “A me dispiace per Elenoire, ma Luca non l’ha mai vista in quel modo e tu che sei una persona che è entrata prima col cervello e poi con le tue tette avresti dovuto dirglielo e non l’hai fatto!”

