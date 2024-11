Sonia Bruganelli torna a Ballando con le Stelle 2024 dopo che sono trapelate le anticipazioni delle dichiarazioni rese a Belve. L’ex moglie di Paolo Bonolis si gioca un posto dallo spareggio, intanto risuonano le confessioni a Francesca Fagnani, a cui ha raccontato che il dance show di Milly Carlucci ha costruito attorno a lei un “personaggio polemico“, come accade ogni anno.

Davide e Silvia Bonolis, figli di Sonia Bruganelli/ Malattia e delusioni: "Non mi sono sentita all'altezza"

Quest’anno, dunque, toccava a lei ricoprire questo ruolo. Lo dimostrerebbe anche la durata delle sue coreografie, inferiore a quella degli altri concorrenti, mentre i confronti-scontri con la giuria duravano molto di più.

L’ATTACCO DI SONIA BRUGANELLI A BALLANDO CON LE STELLE

Dunque, Sonia Bruganelli ritiene che non importassero i suoi eventuali miglioramenti nel ballo, per i quali è convinta di essersi impegnata duramente. Dunque, se dovesse tracciare un bilancio della sua esperienza, non si sbilancia nel definirla una bella esperienza. “Insomma“, la sua risposta a Francesca Fagnani.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno ancora insieme?/ "Spente le telecamere spento tutto", cala il gelo