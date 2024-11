Ballando con le stelle 2024, Sonia Bruganelli attacca a Belve: “Usata per fare hype con le polemiche”

Questa sera andrà in onda la 10a puntata di Ballando con le stelle 2024 e oltre alla gara dei concorrenti ancore in gioco ci sarà il ripescaggio, una delle coppie eliminate verrà riammessa in gioco. E tra le coppie che si giocheranno il tutto e per tutto c’è quella composta da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, tuttavia l’imprenditrice ed opinionista tv martedì prossimo, 3 dicembre, sarà ospite nel talk di Francesca Fagnani e stando a quanto riportano le anticipazioni in anteprima si toglierà più di un sassolino dalle scarpe contro lo show di Milly Carlucci.

Innanzitutto, Sonia Bruganelli ha attaccato Ballando con le stelle 2024 rivelando di essere stata usata solo per creare polemiche: “Hanno costruito il mio personaggio polemico. Ogni anno ce n’è uno e quest’anno ero io. Mi sono sentita usata per fare hype. Le polemiche hanno funzionato più di sempre” E subito dopo ha aggiunto altre aspre critiche nei confronti del programma dal quale il fidanzato Angelo Madonia (anche se si vocifera che siano in crisi) è stato escluso proprio nei giorni scorsi per ‘divergenze professionali’ e per il suo atteggiamento nei confronti di Federica Pellegrini.

Belve, Sonia Bruganelli senza freni: “Successo Ballando? Merito mio”

Ospite a Belve da Francesca Fagnani, Sonia Bruganelli non ha risparmiato critiche a Ballando con le stelle 2024: “All’inizio ho creduto che a qualcuno interessasse vedere come miglioravo nel ballo, ma in realtà, quando cominciavo a vedere che le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30 secondi, e invece il botta e risposta con la giuria durava un sacco, ho detto: sarà che come ballo interessi meno? Ed era effettivamente così”. Bruganelli ha rivelato di essersi sentita usata “come personaggio polemico” e attribuisce il successo di quest’anno della trasmissione proprio alle polemiche innescate con lei nel corso delle puntate e senza mezzi termini quando la conduttrice le ha chiesto se tutto fosse stato architettato a posta, ha rivelato che era ovviamente così. L’opinionista tv non ha risparmiato pesanti critiche a Ballando, come reagirà Milly Carlucci?