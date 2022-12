Sonia Bruganelli, cachet stellare al GF Vip 2022?/ Lei sbotta e svela la verità

Il cachet di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 2022

Quanto guadagna Sonia Bruganelli come opinionista del Grande Fratello Vip 2022? E’ la domanda che si pongono i telespettatori del reality e a cui hanno cercato di rispondere alcune pagine Instagram scatenando, però, la pronta reazione della stessa Bruganelli che ha definito le news che stanno circolando su quello che sarebbe il suo presunto cachet come delle “fake news”. Dopo l’esperienza dello scorso anno accanto ad Adriana Volpe, la Bruganelli ha deciso di fare nuovamente tale esperienza accettando di tornare a commentare le vicende dei vipponi per più di sei mesi.

Stavolta, però, al proprio fianco ha Orietta Berti con cui ha un ottimo rapporto. Il lavoro come opinionista del Grande Fratello Vip 2022 terrà occupata la Bruganelli fino ad aprile quando ci sarà la finalissima, ma quanto guadagna davvero la moglie di Paolo Bonolis?

Sonia Bruganelli: la smentita sul cachet

Tra le storie del proprio profilo Instagram. Sonia Bruganelli ha pubblicato un video che riportava una notizia sul suo guadagno al Grande Fratello Vip: “Quanto spende Mediaset per Sonia Bruganelli a settimana: 12.000€”. Notizia che l’opinionista ha immediatamente smentito.

“Fake news! Sono sempre più affascinata dalle pagine Instagram che scrivono quello che gli passa in mente senza avere nessuna idea delle cose di cui parlano”, ha scritto la Bruganelli smentendo la notizia e mettendo fine a tutte le indiscrezioni sul suo presunto cachet.

