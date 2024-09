Sonia Bruganelli raggiunge il nuovo fidanzato Angelo Madonia a Ballando con le Stelle 2024 ma non danzerà con lui in gara. Una decisione ben precisa e ponderata, per evitare di mettere in piazza la propria vita privata. Una vita privata, inevitabilmente, ampiamente discussa dopo la fine della storia d’amore con l’ex marito Paolo Bonolis. Una sorte di fulmine a ciel sereno per i fan della coppia, che ora hanno dovuto accettare che le strade del celebre conduttore e la sua compagna si siano definitivamente divise.

E chissà come l’avrà presa Bonolis, quando ha saputo del bacio liberatorio che Sonia e il ballerino Angelo si sono scambiati per la prima volta pubblicamente. Pizzicati dal settimanale Chi non si sono più nascosti e ora sono felici di vivere apertamente il loro amore. La notizia era nell’ara da tempo, anche perché c’era già stato qualche avvistamento sospetto tra la produttrice televisiva e Angelo Madonia.

Come dicevamo, però, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia non gareggeranno insieme. Una scelta presa per evitare il gossip e lasciare invece spazio all’opportunità che Sonia desidererebbe vivere come concorrente. “Non penso che il gossip sarà su me e Angelo, ci sono altre coppie che potrebbero accendere la curiosità. Sono qui per togliere una corazza e lasciarmi andare anche nel ballo e di fare cose che non avrei potuto condividere se avessi avuto una persona come Angelo. In quel caso avrei sentito di portare la mia intimità fuori, non lo avrei mai fatto”, ha assicurato la Bruganelli.

Chissà cosa ne penserà Paolo Bonolis, che aveva dato l’idea di aver preso la rottura con Sonia con la giusta dose di ironia ed eleganza, forse per non soccombere al dolore della fine di un grande amore.