Sonia Bruganelli: “Ciao Darwin? Mediaset non corretta”/ Bonolis? Così non lo preservi

Sonia Bruganelli critica la scelta di Mediaset di mandare in onda le repliche di Ciao Darwin. Dopo aver trasmesso tutta l’ottava stagione, l’azienda ha deciso di mandare in onda anche le repliche di Ciao Darwin 7. Ogni sabato sera, il pubblico di canale 5 ha così la possibilità di rivivere quelle che sono state le sfide epiche della trasmissione di Paolo Bonolis. Una scelta vincente quella di canale 5 che continua a portare a casa ascolti importanti. Tuttavia, secondo Sonia Bruganelli, così, si rischierebbe di “bruciare” uno dei programmi più amati dal pubblico. “Che dire? Ce offrissero almeno una bottiglia di champagne. Però arriva un momento in cui si dovranno fermare a mio avviso. Il punto è questo: l’azienda ha un programma senza tempo che funziona e lo manda in onda. Amen. Così però non preservi una tua risorsa, forse tra le più importanti, perché lo sovraesponi. Non è corretto a mio avviso“, ha detto la Bruganelli in un’intervista a Gabriele Parpiglia su Giornalettismo.com.

SONIA BRUGANELLI: “HO CONOSCIUTO PAOLO BONOLIS GRAZIE A CIAO DARWIN”

Sonia Bruganelli è dello stesso parere di Paolo Bonolis. Il conduttore, in un’intervista a La Stampa, aveva a sua volta criticato la scelta di Mediaset di mandare in onda le repliche di Ciao Darwin. “Dato che mandano le stagioni a ritroso, si assiste a questo fenomeno buffo che ringiovanisco ogni giorno un po’. Di questo passo arriveremo alle repliche di Bim Bum Bam e – se ci fosse – del filmino della mia nascita”, aveva detto il conduttore. I coniugi Bonolis, dunque, hanno la stessa opinione. Del resto, Ciao Darwin è un programma a cui entrambi tengono particolarmente. Sonia Bruganelli, infatti, ha svelato di aver raccontato Bonolis proprio grazie allo show. “E’ un format visionario nato nel 1997. E ai tempi fu proprio Maurizio Costanzo, direttore di rete, che ha spinto per mandarlo in onda. Era l’anno in cui lavoravo in redazione, Paolo l’ho conosciuto in quell’anno, era moderno, avanti. Per argomenti e tematiche”, ha aggiunto la signora Bonolis ai microfoni di Giornalettismo.com.



