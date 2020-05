Sonia Bruganelli: mascherina e calice alzato/ Pioggia di insulti “Sei una pagliaccia”

Pubblicità

Sonia Bruganelli, moglie del conduttore tv, Paolo Bonolis, torna nel mirino degli hater. Ancora una volta i famosi leoni da tastiera si sono sentiti in diritto di giudicare quanto fatto dalla stessa Bruganelli, spesso e volentieri al centro di commenti acidi e decisamente cattivi, a volte, irripetibili. A far arrabbiare i follower di Lady Bonolis, una delle ultime foto pubblicate dalla stessa sulla propria pagina Instagram, uno scatto all’apparenza innocuo in cui si vede la stessa con una mascherina e un calice in mano alzato in cielo di brindisi, all’aperto. “Finalmente si ritorna a casa”, commenta Sonia a corredo della fotografia, per testimoniare il ritorno in uno dei suoi ristoranti preferiti nel centro di Roma. Peccato però che come detto sopra, siano stati molti quelli che hanno deciso di esternare le proprie frustrazioni nei confronti della Bruganelli, a cominciare da “Cosa fai? Pensi di bere con la mascherina?”, e ancora “Sei proprio una pagliaccia”. C’è chi scrive anche “Mio dio, ma hai il seno di Mara Venier”, ma anche “Sei una persona che predica bene ma razzola male”. Infine un altro utente: “Non affogare la tua carenza di affetto nell’alcol”.

Pubblicità

SONIA BRUGANELLI REPLICA AGLI HATER: “HO CHIESTO UNA CANNUCCIA…”

Questa volta la Bruganelli ha deciso di replicare ad alcuni dei suoi odiatori, come ad esempio, a chi le ha scritto come facesse a bere con la mascherina ha risposto “Non ci ho pensato. Infatti ho chiesto una cannuccia”. Non sono mancati anche i commenti di approvazione, come un utente che ha scritto “Sei bellissima”, ma anche chi ha aggiunto “Ti invidio”, ma in generale la tendenza è stata dell’odio e delle offese. Sonia Bruganelli non sembra comunque falsi scalfire più di tanto da questi messaggi degli hater, ed è ormai conscia che ogni qual volta si espone sui social, riceve attacchi da ogni dove. Le ultime offese erano giunte soltanto pochi giorni fa, quando la moglie del conduttore di “Ciao Darwin” aveva pubblicato una foto di uno scorcio di Roma deserta, aggiungendo la didascalia “Gli aspetti positivi del covid-19”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA