Angelo Madonia e Sonia Bruganelli sono in crisi? L’ex maestro di Ballando con le stelle 2024: “Tante cose di cui parlare”

Non è un periodo facile per Angelo Madonia che è stata espulso da Ballando con le stelle 2024 per ‘divergenze professionali’, rapporto complesso e senza sintonia e complicità con Federica Pellegrini, liti e duri sfoghi con la giuria e l’incapacità di tenere distinti vita sentimentale e vita professionale hanno fatto il resto. Il ballerino e coreografo su tutto questo ha rotto il silenzio in una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha lasciato intendere che anche il rapporto con Sonia Bruganelli non proceda a gonfie vele.

Angelo Madonia fuori da Ballando con le stelle 2024: "Federica Pellegrini? Mai più sentiti"/ "Doccia fredda"

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli sono in crisi? Difficile dirlo con chiarezza ma le parole dell’ex maestro dello show di Rai1 sembrano lasciare intendere che qualcosa si sia rotto. A domanda diretta del giornalista se dopo questa esperienza il suo rapporto con Sonia Bruganelli ne è uscito rafforzato, Madonia ha confessato: “È un periodo complesso e pieno di mille cose nuove. Abbiamo occhi diversi e tante cose di cui parlare”.

Angelo Madonia escluso Ballando con le stelle 2024: arriva la frecciata di Ema Stokholma/ Parole al veleno

Ballando con le stelle 2024, Angelo Madonia ammette: “Non c’entra Sonia Bruganelli sul mio allontanamento”

Dopo aver lasciato intendere che ci sono dei problemi con Sonia Bruganelli, Angelo Madonia ha voluto chiarire che non c’entra nulla la sua compagna con la sua esclusione da Ballando con le stelle 2024: “Se Sonia non fosse stata una concorrente del programma sarebbe stato tutto diverso? No, non credo. Se uno sta vivendo un periodo di innamoramento e anche di difficoltà, non importa se la persona che ami sia presente vicino a te. È comunque nei tuoi pensieri. La responsabilità è solo mia. Non tutte le ciambelle vengono col buco. Mi sono fermato alla nona puntata per il mio essere sanguigno. Ho detto quello che sentivo.” Insomma, Angelo Madonia e Sonia Bruganelli sono in crisi? L’ex maestro ha concluso l’intervista rivelando che sabato prossimo sarà davanti al televisore per seguire e tifare la sua compagna ed anche la sua ex allieva con il nuovo ballerino Samuel Peron: “Li guarderà da casa, ci sarà anche il ripescaggio di Sonia e non mi perdo la puntata.”