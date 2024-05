Sonia Bruganelli: “Dario Maltese e Adriana Volpe? Ecco chi è meglio”/ “Vladimir Luxuria? La stimo ma…”

Sonia Bruganelli svela come sono i rapporti la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2024 Vladimir Luxuria

Come sono i rapporti tra Sonia Bruganelli e la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2024 Vladimir Luxuria? C’è davvero maretta tra l’opinionista e il collega Dario Maltese? E cosa pensa, invece, dell’inviata Elenoire Casalegno? Una serie di domande alle quali Sonia ha risposto in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Bruganelli ha subito chiarito come sono i rapporti con Luxuria, chiarendo che, al momento, tra loro non c’è un’amicizia: “Non siamo ancora amiche, l’ho conosciuta in questo frangente e la apprezzo per il coraggio che ha avuto nel suo percorso. – ha spiegato – La trovo una donna molto generosa: non patisce gli interventi degli opinionisti, sa che in tv il lavoro di gruppo è fondamentale. La stimo professionalmente e umanamente, quindi spero che diventeremo presto amiche.”

Sonia Bruganelli, le parole su Dario Maltese e la ‘stoccata’ ad Adriana Volpe

Parlando di Dario Maltese, non è mancata poi una velata stoccata di Sonia Bruganelli alla sua ex collega opinionista Adriana Volpe: “Dario? Lui come opinionista è il mio opposto, perché ha un’impostazione classica, giornalistica, e a volte abbiamo pareri divergenti sulle dinamiche. Meglio di Adriana Volpe? Né meglio né peggio: diverso. Dario mi sta molto simpatico.”

Sulla Casalegno ha invece dichiarato: “Elenoire sta facendo un buon lavoro, è una grande professionista. Da lontano a noi sembra tutto bello: il paesaggio, il mare, la natura. Ma in realtà le condizioni non sono sempre facili, tra caldo, vento insetti. Io non potrei mari fare la vita dei naufraghi.” Così ha concluso: “Non solo per la fame, non avrei proprio la testa, non sono una da vacanze avventurose, ma da relax e comodità. Se posso evitare i sacrifici, li evito.”

