Sonia Bruganelli di nuovo opinionista del Grande Fratello Vip?/ Spunta un’indiscrezione

Sonia Bruganelli torna come opinionista al Grande Fratello Vip?

Sonia Bruganelli sarà per la terza volta opinionista del Grande Fratello Vip? Il reality show tornerà in onda a settembre con un’edizione che potrebbe essere un mix tra la versione nip e quella vip. I rumors sul cast, ma anche su chi ricoprirà il ruolo di opinionista continuano. Se Giulia Salemi dovrebbe tornare ad occuparsi dei social come ha fatto nell’edizione vinta da Nikita Pelizon, Sonia Bruganelli e Orietta Berti dovrebbero tornare a ricoprire il ruolo di opinionista. Per il momento non ci sono notizie ufficiali al riguardo, ma la presenza di Orietta Berti sarebbe quasi certa per il contratto biennale che la cantante ha firmato con Mediaset lo scorso anno.

Discorso diverso, invece, per Sonia Bruganelli che, dopo aver ricoperto il ruolo nelle ultime due edizioni, sembrava intenzionata a lasciare la poltrona di opinionista del Grande Fratello Vip. Secondo un’indiscrezione riportata da Amedeo Venza, tuttavia, pare che stiano tentando di convincerla a restare.

L’indiscrezione su Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli tornerà per il terzo anno consecutivo a ricoprire il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip? “E’ stata riconfermata Orietta Berti ma la bella notizia è che forse ci sarà nuovamente Sonia Bruganelli. – ha svelato Amedeo Venza tra le storie del suo profilo Instagram – Stanno tentando in tutti i modi di averla ancora come opinionista del Grande Fratello”.

Per ora, tuttavia, si tratta di indiscrezioni non confermate. Per avere l’annuncio ufficiale su opinionisti e concorrenti, probabilmente, si dovrà aspettare la fine dell’estate. Il Grande Fratello, tuttavia, sta già scaldando i motori con i provini che dovrebbero portare nella casa anche gente alla prima esperienza televisiva.

