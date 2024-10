Sonia Bruganelli prosegue la sua avventura a Ballando con le Stelle ma non tutto sta andando secondo il verso giusto. La ex moglie di Paolo Bonolis è stanca, si è rotta più di una costola ma nonostante questo è felice di quanto sta facendo nel programma. La sua avventura, infatti, sta proseguendo in maniera piuttosto positiva, nonostante il duro lavoro e le critiche ricevute dalla giuria. In particolare, la conduttrice è soddisfatta dalla sua forma fisica e da come il suo corpo sta cambiando per via delle tante prove e del duro sforzo. “Col ballo di dimagrisce, ho perso cinque centimetri di vita” ha raccontato la concorrente.

In una diretta social, infatti, la Bruganelli ha spiegato ai suoi fan che la seguono sempre con tanto affetto di aver perso ben cinque centimetri di vita. Evidentemente il turbinio di emozioni a Ballano con le stelle le fa un gran bene e la fatica in pista da ballo comincia a dare frutti evidenti. C’è chi infatti si complimenta con l’aspirante ballerina per i passi avanti e chi, invece, la aspetta al varco davanti ai giudici.

Sonia Bruganelli: “Ballare fa benissimo, si dimagrisce”

Nel corso della diretta fatta in macchina, Sonia Bruganelli ha raccontato di essere dimagrita grazie ai duri allenamenti fatti a Ballando con le Stelle. Un miglioramento fisico evidente, che renderà felice certamente il suo fidanzato, Angelo Madonia, che di professione fa proprio il ballerino e l’insegnante di ballo. Qualche giorno prima, la stessa Sonia Bruganelli aveva parlato della sua avventura a Ballando con le Stelle spiegando di essere molto felice “perché ho già perso 3 chili. Ballare mi fa stare bene, mi sta regalando una nuova consapevolezza, mi sta facendo conoscere una nuova me”. Un’esperienza che dunque, nonostante i momenti “no”, sta proseguendo bene per Sonia… Anche se le critiche non mancano.