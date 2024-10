Sonia Bruganelli: “Mi dispiace per gli attacchi ad Angelo Madonia…”

Angelo Madonia potrebbe perdere una spalla importante a Ballando con le Stelle oggi, ma non ci riferiamo a Federica Pellegrini, con cui è in gara, bensì alla fidanzata Sonia Bruganelli, che è allo spareggio con Alan Friedman. I due non sono una coppia nel dance show di Milly Carlucci, ma nella vita: un amore a sorpresa nato dopo la rottura con Paolo Bonolis. Qualcuno potrebbe pensare che la presenza del proprio compagno nello stesso programma possa rappresentare una complicazione, ma l’opinionista non è affatto d’accordo, infatti ritiene che possa essere un supporto per il fidanzato e viceversa.

La Bruganelli ne ha parlato nelle ultime ore in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha preso le difese di Madonia, visto che è stato preso di mira: “Mi spiace che questo suo avvicinarsi a me gli abbia portato tanti attacchi, quando credo che lui non c’entri niente“. La concorrente ha assicurato che stanno facendo due percorsi differenti, perché “è la cosa più sana“, ma dovrà vincere lo spareggio contro Alan Friedman per restare a Ballando con le Stelle e continuare a vedere Angelo Madonia anche al di fuori della loro vita privata.

Il retroscena di Carolyn Smith: "Perché non ballano insieme…"

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono in grado di attirare l’attenzione di tutti pur non facendo coppia a Ballando con le Stelle, ma solo al di fuori. Una scelta che potrebbe sembrare sorprendente, ma dettata da una scelta precisa, che però non sarebbe stata presa dalla conduttrice Milly Carlucci. Carolyn Smith a Super Guida Tv è stata vaga, lasciando intendere però il coinvolgimento di terze persone: “Se lei ha deciso di non ballare con Angelo, secondo me ci deve essere stato un buon motivo“.

Comunque, il maestro di Ballando, dove fa coppia con Federica Pellegrini, aveva spiegato a RTL 102.5, che lui e la fidanzata avrebbero deciso di non ballare insieme per preservare la loro vita e le persone vicine a loro che ne fanno parte, quindi condividono il percorso professionale, ma non proprio insieme. “Io sono contento perché questa scelta è sana e va benissimo così. Ballando è un percorso così intenso che è giusto pensare a ballare e a Ballando con le Stelle“, aveva aggiunto Madonia.