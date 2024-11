Sonia Bruganelli e Angelo Madonia ai titoli di coda? Regna il pessimismo, ma potrebbe essere ‘solo’ una crisi

E’ davvero finita tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia? Dalla crisi alla rottura definitiva il passo rischia di essere molto breve, ma benché gli indizi prospettino scenari infausti, la situazione non sembra ancora compromessa. Qualcosa sicuramente si è deteriorato nelle ultime settimana a Ballando con le Stelle 2024, per alcune incomprensioni che però potrebbero ancora essere risolto. Tutto dipende da quanto Sonia Bruganelli e Angelo Madonia abbiano voglia di capirsi davvero, di venirsi incontro e arrotondare gli spigoli più insidiosi.

Nel frattempo però i giornali parlano di crisi insanabile e c’è che come Dagospia va ancora oltre, parlando proprio di una storia ormai conclusa. “Pare che Angelo Madonia si sia mollato con Sonia Bruganelli”, sostiene il sito parlando del celebre insegnante di ballo. Sui social i rumor si susseguono, con lei che pare tendere una mano al compagno, mentre lui nicchia.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, certo è che un riconciliazione non si può escludere. D’altronde Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sembravano avere intenzioni serissime e viene difficile pensare che la storia possa essersi inceppata alle prime difficoltà. Non resta che attendere, nel frattempo gli esperti di gossip e spettacolo, come Gabriele Parpiglia, non paiono molto ottimisti su questa relazione.

“Pensate quando finirà #BallandoConLeStelle che ne sarà di #madonia e della #bruganelli per me la storia andrà al capolinea…e prevedo ritorni di fiamma…vedremo. Salvate questo tweet. Spente le telecamere, ho visto spegnersi molte cose”, ha scritto l’esperto. Non si può parlare di rottura, ma forse ci siamo molto vicini.

